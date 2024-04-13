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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Nisan cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 842.130,70 TL kazandı. İşte 12 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Nisan cuma On Numara çekiliş sonucu
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12 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

12 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 12 Nisan cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 842.130,70 TL kazandı. 9 bilen 28 kişi 8.403,20 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

12 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

02, 12, 15, 19, 20, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 45, 48, 52, 61, 67, 69, 72, 74, 75, 76, 78

Kazanan kategoriler

Kategori                Kazanan kişi sayısı               İkramiye tutarı

       10                                   1                                   842.130,70 ₺

         9                                  28                                   8.403,20 ₺

         8                                 409                                    719,10 ₺

         7                                4.465                                   125,15 ₺

         6                               27.746                                   21,20 ₺

         0                               44.920                                   18,30 ₺