On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu

15 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

15 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 15 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 407.523,75 kazandı. 9 bilen 34 kişi 6.368,75 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

15 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 05, 11, 13, 14, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 43, 44, 53, 54, 57, 60, 67, 72, 73

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 1 407.523,75 ₺

9 34 6.368,75 ₺

8 509 531,75 ₺

7 4.802 107,05 ₺

6 28.987 18,65 ₺

0 40.242 18,80 ₺