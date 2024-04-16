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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 407.523,75 TL kazandı. İşte 15 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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15 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

15 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 15 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 407.523,75 kazandı. 9 bilen 34 kişi 6.368,75 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

15 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 05, 11, 13, 14, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 43, 44, 53, 54, 57, 60, 67, 72, 73

Kazanan kategoriler

Kategori              Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

        10                                     1                              407.523,75 ₺

         9                                     34                               6.368,75 ₺

         8                                    509                               531,75 ₺

         7                                  4.802                              107,05 ₺

         6                                28.987                               18,65 ₺

         0                                40.242                               18,80 ₺