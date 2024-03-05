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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Mart pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.741,10 TL devretti. İşte 4 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Mart pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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4 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

4 Mart 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 4 Mart pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.741,10 TL devretti. 9 bilen 15 kişi 14.253,15 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

4 Mart 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

05, 08, 10, 12, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 41, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 61, 68, 77, 78

Kazanan kategoriler

   Kategori             Kazanan Kişi Sayısı            İkramiye Tutarı

        10                               Devir                             404.741,10 ₺

         9                                   15                                14.253,15 ₺

         8                                  452                                  591,25 ₺

         7                                4.520                                 112,30 ₺

         6                               26.854                                 19,90 ₺

         0                               40.500                                 18,45 ₺