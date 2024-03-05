On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Mart pazartesi On Numara çekiliş sonucu

4 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

4 Mart 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 4 Mart pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.741,10 TL devretti. 9 bilen 15 kişi 14.253,15 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

4 Mart 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

05, 08, 10, 12, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 41, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 61, 68, 77, 78

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı

10 Devir 404.741,10 ₺

9 15 14.253,15 ₺

8 452 591,25 ₺

7 4.520 112,30 ₺

6 26.854 19,90 ₺

0 40.500 18,45 ₺