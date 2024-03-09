On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Mart cuma On Numara çekiliş sonucu

8 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

8 Mart 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 8 Mart cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 917.693,55 TL kazandı. 9 bilen 28 kişi 9.744,90 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

8 Mart 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 04, 06, 13, 17, 18, 22, 27, 28, 31, 36, 39, 40, 47, 49, 54, 56, 62, 63, 64, 66, 74

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 1 917.693,55 ₺

9 28 9.744,90 ₺

8 547 623,50 ₺

7 5.508 117,65 ₺

6 33.036 20,60 ₺

0 53.933 17,70 ₺