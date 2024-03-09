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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Mart cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 917.693,55 TL kazandı. İşte 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Mart cuma On Numara çekiliş sonucu
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8 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

8 Mart 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 8 Mart cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 917.693,55 TL kazandı. 9 bilen 28 kişi 9.744,90 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

8 Mart 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 04, 06, 13, 17, 18, 22, 27, 28, 31, 36, 39, 40, 47, 49, 54, 56, 62, 63, 64, 66, 74

Kazanan kategoriler

     Kategori           Kazanan kişi sayısı              İkramiye tutarı

       10                                   1                                917.693,55 ₺

        9                                   28                                9.744,90 ₺

        8                                  547                                 623,50 ₺

        7                                5.508                                117,65 ₺

        6                               33.036                                20,60 ₺

        0                               53.933                                 17,70 ₺