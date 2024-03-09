On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Mart cuma On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen bir kişi tam 917.693,55 TL kazandı. İşte 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
8 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
8 Mart 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 8 Mart cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 917.693,55 TL kazandı. 9 bilen 28 kişi 9.744,90 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
8 Mart 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
03, 04, 06, 13, 17, 18, 22, 27, 28, 31, 36, 39, 40, 47, 49, 54, 56, 62, 63, 64, 66, 74
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 1 917.693,55 ₺
9 28 9.744,90 ₺
8 547 623,50 ₺
7 5.508 117,65 ₺
6 33.036 20,60 ₺
0 53.933 17,70 ₺