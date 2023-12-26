Ordu'da kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu yeniden ulaşıma açıldı
Ordu'da, temmuzda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolundaki onarım çalışmaları tamamlandı.
Mesudiye Belediye Başkanı Muaammer Özer, 10 Temmuz'da sağanak sonucu meydana gelen heyelan sonrası kapatılan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişinde yürütülen çalışmaların bittiğini söyledi.
Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların bitmesiyle yolun yeniden açıldığını ifade eden Özer, sürücülere ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.
Özer, bölgede 60 metrelik viyadük inşa edildiğini vurgulayarak, "Viyadük, uzunlukları 30 metre olan 3 ayak üzerine kuruldu. Yolun asfaltlanması sonrası da yol yeniden ulaşıma açıldı." dedi.