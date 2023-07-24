Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında orta hasar alan binaların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında 11 ilde çok sayıda bina yıkılmış, on binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Afet sonrası başlatılan çalışmalar sonrasında binalarda hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Yerinde dönüşümün de netleşmeye başladığı kentte orta hasarlı binalarla ilgili Güngör, Kahramanmaraş’ta orta hasarlı binaların geleceği hakkında bilmecelerin olduğunu ve bu konu hakkında bilgilendirme yapacağını belirterek, “Orta hasarlı binaların dönüştürülmesi için 3 tane yöntemimiz var. Birincisi, bu binaların güçlendirilmesi. Bir diğeri, hak sahipliğine konu olma, bir diğeri de yerinde dönüşüm yönteminden yararlanma. Eğer bir bina orta hasarlıysa süreçler tamamlanmış ve sisteme orta hasarlı olarak girilmişse, orta hasarlı binalarımızın malikleri kat mülkiyeti kanunundaki çokluğu sağlayarak yani maliklerin yüzde 80’i binalarını güçlendirmek istiyorlarsa güçlendirme ile ilgili dosyalarını tamamlayıp, ruhsat veren belediyelere müracaat etmelerinde yasal bir engel bulunmamaktadır ve bugünden itibaren müracaatlarını yapabilirler. Belediyelerimiz de bu projeleri inceleyerek imarına uygun olan bu projelere güçlendirme ruhsatı vererek güçlendirilmesi sağlanacak” dedi.

“Harç ve ücret ödemeyecekler”

“Orta hasarlı yapı bakanlık formatındaki kriterlere uygunsa güçlendirme yapılacağını kaydeden Güngör, “Hazırlanan projelerin imar kanununa uygun olması gerekiyor. Burada da belediyelerimiz ortak bir uzman grup dahilinde incelemesini yapacak, sonra ise güçlendirme ruhsatları verilmiş olacak. Bunlar için AFAD’ın mevzuatında kredi desteği var. Bunlar 2 yıl ödemesiz 8 yıl faizsiz ödemeli, proje bedeli gözetilerek AFAD bunlara güçlendirme kredisi verebilecek. Yakında bunun şartları ve miktarı belirlenmiş olacak. Güçlendirme projesi ile müracaat edilip, ruhsat alacak olan kat malikleri afet mevzuatına göre harç ve ücret ödemeyecekler” diye konuştu.

“Kendilerine uygun olan yolu tercih ederek süreci sürdürebilirler”

Yerinde dönüşüm kanununun orta hasarlı binaları da kapsayacak şekilde yürürlüğe girdiğini söyleyen Başkan Güngör, “Güçlendirme raporu sonucunda güçlendirmesi mümkün olmayan orta hasarlı binaların yıkılması durumunda yıkıldığı anda bunlar aynen ağır hasarlı ve binaları yıkılmış gibi hak sahipliğine konu olabiliyorlar ve buradaki süreçlerden istifade edebiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan yerinde dönüşüm ile ilgili bir kanun çıktı. Bu kanun orta hasarlı binaları da içine dahil etti. Orta hasarlı bir bina malikleri yarıdan bir fazlası müracaat ettiklerinde tercihleri yerinde dönüşümü istemişseler bu bina sahipleri yerinde dönüşümden faydalanabilirler. Vatandaşlar hangisinin kendilerine uygun olduğunu tercih ederek orta hasarlı binaların malikleri bu süreçleri sürdürebilirler.” ifadelerini kullandı.