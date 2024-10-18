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Orta Karadeniz'e "zirai don" uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Orta Karadeniz'e "zirai don" uyarısı
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Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 19 Ekim Cumartesi gününü 20 Ekim Pazar gününe bağlayan geceden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olayı beklendiği bildirildi.

Zirai don riskinin hafta ortasına kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, tahmin ve uyarılarımızı dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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