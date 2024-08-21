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ÖSYM duyurdu! Başvurular bugün başladı

ÖSYM tarafından yapılacak 2024- Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları bugün başladı. Sınav ise 6 Ekim’de Ankara’da yapılacak.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu! Başvurular bugün başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sayıştay Eleme Sınavı için başvuruların alınmaya başladığı açıklamasını kaydetti. Başvurular 28 Ağustos’a kadar sürecek, sınav ise 6 Ekim’de Ankara’da yapılacak.

Ayrıntılı bilgiler kılavuzda yer alacak

Adaylar başvurularını 28 Ağustos’a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri’nin yanı sıra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM tarafından hazırlanan 2024- Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer alacak.

ÖSYM'den yapılan duyuruda sınava girecek adayların kılavuzu dikkalice incelemeleri istendi.

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