ÖSYM duyurdu! Başvurular bugün başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sayıştay Eleme Sınavı için başvuruların alınmaya başladığı açıklamasını kaydetti. Başvurular 28 Ağustos’a kadar sürecek, sınav ise 6 Ekim’de Ankara’da yapılacak.

Ayrıntılı bilgiler kılavuzda yer alacak

Adaylar başvurularını 28 Ağustos’a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri’nin yanı sıra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM tarafından hazırlanan 2024- Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer alacak.

ÖSYM'den yapılan duyuruda sınava girecek adayların kılavuzu dikkalice incelemeleri istendi.