Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın en büyük kripto vurgunlarından birini yaptığı iddia edilen İsveç vatandaşı Andreas Szakacs'ın İstanbul Beykoz'da yakalandı.

Gazeteci Timur Soykan, Birgün gazetesindeki köşesinde, Szakacs'ın Türk vatandaşı olduktan sonra Emre Avcı adını aldığını belirterek Dubai merkezli kurdukları Omegapro isimli şirkette yüzde 300 kar vaadiyle insanları dolandırdığını kaydetti.

Soykan, Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore’nin arasında olduğu çok sayıda ülkede temsilcileri olan şirketi2,5 yıl içinde 3 milyon insanı ikna ettiğini yazdı.

4 milyar dolarlık vurgun

Soykan vurgun zamanını şöyle anlattı:

"İddiaya göre; bu şirket aslında bir Ponzi dolandırıcılığıydı. Yeni yatırımcılardan gelen parayla önceki yatırımcılara ödemeler yapıyorlar ve vurgun için para birikiyordu. Hatta şirketin sermayesinin 2017’de dünyanın en büyük kripto vurgunlarından OneCoin’de elde edilen coinler olduğu iddia edildi. Kripto Kraliçesi diye bilinen Ruja Ignatova 2017’de OneCoin ile 4 milyar dolarlık vurgun yapmıştı. Kasım 2022’de OmegaPro, paralarını çekmek isteyen yatırımcılara ödemelerini durdurdu. Temmuz 2023’te ise şirket tamamen kapandı. İddiaya göre; dünyanın dört bir yanındaki 3 milyon insan dolandırıldıklarını anladı. Szakacs (Emre Avcı) Dilawar Singh ve Miki Simms ortadan kayboldu. İddiaya göre; 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptılar."

Soykan, İstanbul'da yakalanma anını ise şöyle yazdı:

28 Haziran’da isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarcı “OmegaPro adı altında sözde bir kripto uygulaması ile çok sayıda vatandaşı kripto para borsalarında kaldıraçlı işlem ile kandıran kişi İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunuyor” dedi.

Bu noktada çok ilginç bir bilgi var. İhbardan sadece 10 gün sonra, 8 Temmuz’da Hollanda vatandaşı olan doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek ifade verdi. Ne hikmetse Avcı’ya yapılacak operasyondan önce Türkiye’ye gelmişti. OmegaPro’nun kurucularının isimleri sıraladı ve özetle şu ifadeyi verdi: “OmegaPro’ya 7 milyon dolar yatırım yaptım. 3 bin kişi toplam 103 milyon dolar olan yatırım yaptı. Bu 3 bin kişi bana vekâletname verdi. Bu yatırım karşısında yüksek getiri vaat edildi. Bu vaatler OmegaPro tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kripto para piyasasında yapılan ticari faaliyetlerle destekleniyordu.” Hollandalı adam, 3 bin mağdurun vekâletnamesiyle İstanbul’a geliyor. Toplam 103 milyon dolar kaybettiklerini söylüyor. Bundan sadece 10 gün önce Avcı’nın Acarkent’te olduğuna dair ihbar gelmiş.

Modern ponzi tuzağı

Jandarma 16 Türk şikâyetçiyi ise internetteki ‘şikâyet var’ sitesinden belirledi. İstanbul’da yaşayan bu kişiler ‘Omega İnvest’ (OmegaPro’nun bir yan uygulaması olduğu değerlendiriliyor) isimli uygulamayı telefonuna indirdikten sonra dolandırıldıklarını iddia etti. Bu kişiler, yatırım uzmanı olarak kendini tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle Omega İnvest uygulamasını telefonlarına indirdiklerini anlattı. Hepsinin hikâyesi benzerdi. Önce küçük paralar yatırmışlar ve kısa sürede 3 kat para kazanmışlar ve paraları çekmişlerdi. 10 bin dolar yatırdıktan sonra ise uygulamada gördükleri para 40 bin dolara kadar çıktı. Bu parayı çekmek istediklerinde yatırım uzmanları daha fazla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Omega Teknoloji ve Danışmanlık ve farklı şirket hesaplarına daha fazla para gönderdiler ve sonunda uygulamadaki tüm bakiyeleri sıfırlandı. Yatırım uzmanlarına bir daha ulaşamadılar.

Gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, şikâyetçilerin ifadelerini aldıktan bir gün sonra 9 Temmuz’da İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi’ndeki iki ayrı villaya operasyon düzenledi ve Avcı’yı gözaltına aldı. Onunla birlikte çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan villada ise kimse yoktu. Stefan Andreas yakalanamadı.