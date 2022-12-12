Otoyol yapım ihaleleri ertelendi

Daha önce iki defa ertelenen Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yap-işlet-devret (YİD) modeli yapım ihalesi yine ertelendi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, daha önce 15 Aralık'a ertelenen Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım işi ihalesi 22 Şubat 2023 tarihine, 16 Aralık'a ertelenen Antalya-Alanya Otoyolu yapım işi ihalesi ise 23 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

Her iki ihale 15 Ağustos'ta yayımlanan ilanla 5 ve 6 Ekim tarihlerine ertelenmişti.