Oy pusulasında 26 parti yan yana? Hangi parti listede yok?

Partiler dün milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi. 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası da yeniden şekillendi.

Peki pusuladaki parti sırası nasıl belirlendi?

Pusulada partilerin yerini belirlemek için kura çekildi. Pusulanın ilk iki sırasında Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi liste vermediği için pusuladan çıkarıldı.

Gelecek Partisi, Deva, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, seçime CHP listelerinden girdiği için pusulada yer almadı.

26 siyasi partinin aday listeleri YSK tarafından incelenecek.

YSK, 11 Nisan Salı gününe kadar eksikliği bulunan siyasi partilere bildirimde bulunacak. 14 Nisan'a kadar eksikliklerin tamamlanması gerekiyor

15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.