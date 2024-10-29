Oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Oyuncu Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Neriman Çoruh, Bülbülderesi Mezarlığı’na defnedildi.
Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser karakterini canlandıran oyuncu Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti.
Çoruh, annesini dün Üsküdar Bülbülderesi Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh, Sapanca Belediyesi Eski Başkanı Osman Nuri Erdoğan’ın da ablasıydı.
Şevket Çoruh annesinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu yayınladı ve "Yüzbaşı Neriman… Seloya selam söyle" notunu düştü.