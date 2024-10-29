  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Takip Et

Oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Neriman Çoruh, Bülbülderesi Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser karakterini canlandıran oyuncu Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti.

Çoruh, annesini dün Üsküdar Bülbülderesi Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh, Sapanca Belediyesi Eski Başkanı Osman Nuri Erdoğan’ın da ablasıydı.

Şevket Çoruh annesinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu yayınladı ve "Yüzbaşı Neriman… Seloya selam söyle" notunu düştü.

Ressam Bob Ross'un şirketinin Türkiye'de taklit ürün mücadelesi: İkinci kez AYM'ye başvurulduRessam Bob Ross'un şirketinin Türkiye'de taklit ürün mücadelesi: İkinci kez AYM'ye başvurulduGündem
Beşiktaş’tan sert açıklama: Ayrıcalık değil adalet istiyoruzBeşiktaş’tan sert açıklama: Ayrıcalık değil adalet istiyoruzSpor
Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran şüpheli tutuklandıSpor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran şüpheli tutuklandıGündem
Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

Gündem
CHP soruşturma başlatılması için harekete geçti: Ahmak davası'nda yeni gelişme
CHP soruşturma başlatılması için harekete geçti: Ahmak davası'nda yeni gelişme
MHP’li Yalçın'dan Bahçeli'nin çağrısına ilişkin açıklama: Dönüm noktası
MHP’li Yalçın'dan Bahçeli'nin çağrısına ilişkin açıklama: Dönüm noktası
Almanya, İran'daki büyükelçisini geri çağırdı
Almanya, İran'daki büyükelçisini geri çağırdı
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'ta konuştu: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız
Tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti
Tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti