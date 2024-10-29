Ressam Bob Ross'un şirketinin Türkiye'de taklit ürün mücadelesi: İkinci kez AYM'ye başvuruldu

Kısa sürede yaptığı doğa resimleriyle ünlenen Amerikalı ressam Ross'un kendi adını taşıyan şirketinin taklit ürünlerle ilgili hukuk mücadelesi sürüyor.

Türkiye'de, Türk Patent Enstitüsünde tescilli, yağlı boya ve boyama malzemelerini satan ABD'li Bob Ross şirketi, 2019'daki başvurusunun ardından bir kez daha hukuki mücadelesini Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, 1995'te vefat eden Ross'un kurduğu şirket, Türkiye'de, "Bob Roos markasını taşıyan ürün ve eğitim programlarının taklit edilerek veya başka ülkelerden hukuka aykırı şekilde ithal edilerek, yurt içinde satışa sunulduğu" gerekçesiyle dava açtı.

​​​​​​​Dava dilekçesinde, "markaya yönelik tecavüzün önlenmesi, markayı taşıyan ürünlerin imha edilmesiyle maddi ve manevi tazminata karar verilmesi" istendi.

Davaya bakan İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 5 Aralık 2013'te, herhangi bir hakkı bulunmamasına rağmen başvurucuya ait markayı taşıyan ürünlerle başvurucuya ait eğitim CD'lerinin, Türkiye'de bir şirket tarafından ticari amaçlı kullanıldığını, markaya tecavüzde bulunduğunu tespit etti.

Davalı şirketin markayı kullanmasının yasaklanmasına, bu markayı taşıyan ürünlerinin imhasına karar veren yerel mahkeme, başvurucu şirkete maddi ve manevi tazminat ödemesine de hükmetti.

İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Bob Ross markasının "tanınmış marka" olduğunun tespitini ise reddetti.

Temyiz üzerine dosya Yargıtaya geldi

Bob Ross şirketi, "tanınmış marka" konusundaki istemine ilişkin mahkeme kararını Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 22 Eylül 2014'te yerel mahkemenin kararını onadı.

Karar düzeltme isteminde bulunan başvurucunun, bu talebinin reddedilmesi ve kesin kararın 15 Temmuz 2015'te verilmesi üzerine, Bob Ross'un şirketi, 13 Ağustos 2015'te Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, "karar düzeltme isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapılmamış olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, şirketin bu başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İkinci kez AYM'ye başvurdular

Bob Ross şirketi, bu kez de davanın uzun sürmesi nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin ikinci başvuruyu, iç hukuk yolları tüketilmediğinden 18 Eylül 2024'te kabul edilemez buldu.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddialarıyla yapılan başvurulara ilişkin Tazminat Komisyonuna başvuru yolu tüketilmesi gerektiği vurgulandı.