Özdağ'dan Ahmet Özer açıklaması: Tapeleri görene kadar bekleyin

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Ahmet Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özer daha sonra çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer’in DEM’li olduğunu, DEM’in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor.… pic.twitter.com/eCQ1wMO5cs — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 30, 2024

"Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer’in DEM’li olduğunu, DEM’in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin." ifadelerine yer verdi.