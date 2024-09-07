Özel: 'Erdoğan, ben kendime güveniyorum derse kasım ayına kadar erken seçim yapmaya hazırız'

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta yapılan 20. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da ikinci gün çalışmaları başladı. Kurultay'ın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

“Şüphesiz herkes, bir an önce seçimler olsun bu iktidar değişsin istiyor”

CHP'nin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerine dünden daha yakın olunduğuna dikkati çeken Özel, “Şüphesiz herkes, parti 31 Mart tarihinde birinci parti oldu, artık iktidar bizim hakkımız, bir an önce seçimler olsun bu iktidar değişsin istiyor. Aile geçindirmek zorunda olan asgari ücretlinin, çiftçilerin, esnafların, atanmayan öğretmenlerin, toplumun tüm kesimlerinin bir erken seçim istemeleri kadar doğal bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

“31 Mart'ta erken seçim demeyeceğiz dedik ama geçim olmazsa seçim olur dedik”

Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerinde alınan yüzde 38'lik oyun oranına güvenerek hemen bir erken seçim çağrısı yapıldığı taktirde duyulan güvene dair kırılma tehlikesinin var olduğuna vurgu yaparak, “O gece dedim ki bu seçim sonuçlarını araçsallıştırarak bir erken seçim talebinde bulunmayacağız ama bu ülkenin sorunları var, emeklisi, emekçisi, esnafı, çiftçisi ve işçisi çare bekliyor, bu sorunları çözün dedik. Sarı kartı gördünüz, aksi takdirde bu millet kırmızı kartı da göstermesini de bilir dedik. O günden sonra bizden bir erken seçim çağrısı bekleyen bazı çevreler bundan rahatsızlık duydu ama ben seçmenle kurduğumuz ilişkinin çok sağlıklı olduğunu, sahadaki il, il ve belediye başkanlarından her görüşmemizde teyit ediyorum ama bir gerçek var. Biz 31 Mart'ta aldığımızı gösterip hadi erken seçim demeyeceğiz dedik ama geçim olmazsa seçim olur dedik” açıklamasında bulundu.

“Erken seçim beklentisi anket sonuçlarına göre yüzde 50'leri geçmiştir”

“CHP olarak geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa bir laf değildir” diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi günü yüzde 25'lerde olan beklenti dün ve ivedi gün gelen iki saygın anket şirketinin sonuçlarında yüzde 50'leri geçmiştir. Bu şartlar bize adım adım bir sandığı getirecektir. Bu konuda CHP iradesi tamdır, tüm hazırlıkları tam olmalıdır.”

“Erdoğan, ben kendime güveniyorum derse kasım ayına adar erken seçim yapmaya hazırız”

Erken seçim olduğu taktirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre son bir kez aday olabileceğini ifade eden Özel, “6 ay ya da 1 sene kaldığında hadi seçimleri yenileyelim denirse biz orada yokuz. Bu konuda akıllarda bir şüphe varsa net olarak söylüyoruz ama bu milletin 5 yıl yanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Bu gücümüzle, dinamizmle ve bu örgütsel birlikteliğimizle birlikte millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemektedir. Gelecek sene kasım ayı, Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2,5 sene daha durursa asla bir daha aday olamaz ama 2,5 yılı geçirmeden ‘ben kendime güveniyorum, çıkarım' derse biz Meclis'te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu milletin karşısına çıkmaya ve bu yönetime son vermeye hazırız. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonar alalım. Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız, CHP buradadır, seçime girecektir ve sonuç değişmeyecektir. CHP, Türkiye'nin birinci partisidir” ifadelerini kullandı.