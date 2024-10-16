Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu' kararına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı hakaret davasında mahkemenin zorla getirme kararına tepki gösterdi. Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar yanındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara tepki gösterip Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey’in sonuna kadar yanındayız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, Özel'in paylaşımını paylaştı.