Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel Başkanımız karara gülüp geçti

CHP eski Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarına hakaret suçlamasıyla açılan davada zorla getirme kararı verildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, davanın açılmasının bile abes olduğunu söyleyerek "Genel Başkanımızın sözlerinde asla hakaret suçu yoktu. Savcıya verilen talimatla bu dava açıldı. Şimdi de hakime verilen talimatla zorla getirme kararı çıkarıldı" dedi.

"Hakim bu kararla suç işledi"

"Yargının Recep Tayyip Erdoğan yargısı olmasının sonuçlarını yaşıyoruz” diyen Çelik, "Bu kararla hakim suç işledi. Ankara'da yaşayan biriyle ilgili zorla getirme kararı çıkaramazsınız. İstanbul'daki mahkeme Ankara'daki birini zorla getiremez. Yalın bir ifade söz konusu. Genel Başkanımızın ifadesini almak istiyorsa Ankara'ya talimat yazarlar. Ve sonucunu beklerler. Gidilmemesi halinde zorla getirilebilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Böyle bir şey olamaz. Hakim aldığı talimatın yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

"Bu hakimle ilgili suç duyurusunda bulunacağız"

Çelik, “Bu hakimle ilgili gereğini yapacağız. Yasal haklarımızı kullanacağız. Hem ceza hem disiplin hukuku anlamında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

"Karara gülüp geçti"

Kılıçdaroğlu'na durumu aktardığını belirten Çelik, “Genel Başkanımız gülüp geçti. Geri adım atması, çekinmesi söz konusu olamaz. 'Hodri meydan' der ve yoluna devam eder” ifadelerini kullandı.