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Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı eylemcilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine yönelik küfür etmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!" ifadelerini kullandı.

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