Özel: Şantaj yapıp iş birliği teklif edilerek adalet kazanılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 'Hayırlı İftar Sofrası' programına katıldı. İftarda, tutuklanarak görevlerinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ailesi de yer aldı.

Burada konuşan Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde yaptığı ziyaretleri hakkında şunları söyledi:

“Dün öğleden sonra kendisiyle bir araya geldiğimde bu akşam Murat Çalık Başkanımın ailesiyle, Zehra Hanım’la, annesiyle, babasıyla, Dilek Hanım’la, Hasan Amca’yla, Ekrem Başkanımızın biricik anacığıyla Beylikdüzü’nde iftar yapmayı düşündüğümde o bildiğiniz Ekrem Başkan iki eliyle elimi tuttu, masanın öbür tarafından. Gözlerimin içine baktı. Gözünün içindeki ışığı, sevgiyi benim gözümden size ilettiğini hissettim. Burada olacağımı duyup, elimi tutup gözümden size bakınca, gözünüzün içine baka baka şunları söyledi. ‘Mübarek Ramazan ayının dua ve ibadetlerinizle hayırlara vesile olmasını dileyeceğim. Kadir gecesindeyiz. Bu mübarek gecede milletimizin evlatları için dua ediyorum. Bereketimiz, huzurumuz, başarılarımız, kardeşliğimiz, geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için dua ediyorum. Barış ve çok güzel bir yaşam için dua ediyorum. Tutuklu gençlerimizin derhal serbest bırakılması için dua ediyorum. Yüce Allah’ım milletimizi ve devletimizi adaletsiz, vicdansız ve kötü yöneticilerden korusun. Hepinizin Kadir gecesi mübarek olsun’. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı.

“Suçüstü yakalanınca sıkıştılar”

İşte Ekrem Başkan’ın bahsettiği, dua ettiği yüzlerce gençten biri de o otobüsün peşinden koşup, ‘Ekrem Başkan’ deyip, otobüsü durdurup, orada dönüp de ‘Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi’ diyen Berkay kardeşimdir. Bugün Silivri zindanlarında Ekrem İmamoğlu’yla ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen, gelecek umudumuzun adı Berkay’ı aynı zindana koyanlar, Türkiye’nin önünü tıkayanlardır ama bunu başaramayacaklar. Hem Ekrem Başkan hem içeride haksız tutulan çok sayıda kişi için kritik bir evredeyiz. Öyle bir hukuksuzluk var ki, İmamoğlu’na karşı darbe ve kumpas soruşturması savcısı çaresiz bir yere sıkıştı. Algıyı çok yükseltmişti. MASAK raporundan bahsetti. Bomboş. Altına imza atacak kimseyi bulamayıp uzman yardımcısına imzalattırdıkları, onun da sorumluluk almayan cümleler kurduğu, hiçbir şeyi ispatlamayan, bütün hareketleri Ekrem Başkan’ın, Murat Başkan’ın, Resul Emrah Şahan’ın ve diğer arkadaşlarımızın avukatları tarafından izah edildiği. Örneğin ‘Bu para nedir’, ‘Budur’ denilince ‘Pardon’ deyip ikna oldukları. MASAK raporunun boşaldığı, kanıtların olmadığı, eldeki tek şeyin birbiriyle çelişkili ifadelerle dolu gizli tanık ifadeleri olduğu, onların da yaptıkları iftiraların örneğin Ekrem Başkan’la hiç ilgisi olmayıp Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın firma için bile eline verilen listede olduğu için, iftiralara suçüstü yakalanınca sıkıştılar.

“Yalan ifadeye zorlayan çabalar var”

Şimdi ne yapıyorlar? Bütün Türkiye’ye, bütün televizyon kanallarına, namuslu bütün gazetecilere AK Parti’de, MHP’de siyaset yapıyor olsun, vicdanında şu kadar bir merhamet kalmış olan herkese, Türkiye’deki herkesin vicdanına şikayet ederiz ki suç yok, elde delil yok, çaresizlik büyük. Şimdi bu rezaleti örtbas etmek için, dosyanın içini şimdi doldurabilmek için, kendine yeni gizli tanıklar yalandan itirafçılar, iftira atacak birilerini arayan bir savcı ile karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu’nun 10-15 yıl önce Beylikdüzü’nden tanıdığı insanları, komşularını savcılığa çağırıp tanıklık yapmaya zorluyorlar. ‘Siz iş yaptınız mı, geçmişte alışverişiniz oldu mu, karşılığında bir şey verdiniz mi? Belediye başkanlığı sırasında kendisi, çevresi sizden bir şey istedi mi? İstemiştir. Olduğunu biliyorum. İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeriye atarım’ diye sahte, korkutan ve yalan ifadeye zorlayan çabalar var. Diğer taraftan cezaevinde tutuklu kadınları SEGBİS bağlantısı ile arayıp ‘Bana anlatacağın bir şey varsa bu son şansın. Yoksa bir daha seni dinlemem. Çocuklarının yüzünü yıllarca, belki 10 sene göremezsin’ deyip 3-4 yaşında evladı olan kadın tutukluları zorluyor, ardından da yanına birini yolluyor. ‘Savcı kızdı ama sen onun dediği gibi bir şeyler söylersen, hazır olursan yine söyleriz. Seni dinler. Buradan çıkar yarın gidersin’ dedirtilmektedir.

“Şantajla adalet kazanılmaz”

Şimdi Erdoğan’a sesleniyorum. ‘Turpun büyüğü’ dedin, çıka çıka koca bir yalan çıktı. ‘Ailelerinin yüzüne bakamayacaksın’ dedin, aileler burada. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Bütün Beylikdüzü’nün yüzüne bakıyorlar ancak senin savcının insan içine çıkacak hâli kalmadı. Şimdi yeni turplardan bahsediyorsunuz. Turpun büyüğünü böyle mi arıyorsunuz? Turp bulmak için tehdit etmek, iftira atmak, şantaj yapıp, ‘Yalan söylerse’ diye iş birliği teklif ederek adalet kazanılmaz. Mübarek Ramazan’da, mübarek Kadir gecesinde bir kez daha inanan, vicdanında inanç olan, insaf olan herkese sesleniyoruz. Ayıp ettiler, yazık ettiler, siyasi bir hırsa dünya kadar genç insanın, Ekrem Başkanımızın ve çevresindeki ekibinin geleceğini perişan etmeye çalışıyorlar ama onlar ne bir kelime eksik konuşuyor ne bu iftiraları birbirine atıyor ne birbirinin hakkında bilmediği bir şeyi söylüyor. Hakikatten sapmıyorlar. Gerçeğe sarılıyorlar. Allah’a, kendilerine inanıyorlar. Biz de onların namuslarına namusumuz kadar kefiliz. Bugün bu şartlar altında bir grup toplantısına çıkıp dünya kadar yalanı tekrar etti Erdoğan. Döndü, döndü, aynı yalanları söyledi. Bu yalanları ispat edecek tek bir kanıtları yok ama bir yandan da arkasında biz durduğumuz için, siz durduğunuz için, komşuları, hemşerileri durduğu için, İstanbul’da bir hafta boyunca Saraçhane’de milyonlar, Türkiye’de 10 milyonlar 23 Mart günü meydanda, demokrasi meydanında 15 milyon kişi olduğu için artık bu birlikteliğe dayanamıyorlar.

“Cami yalanlarına kadar çaresiz kaldı”

Bugün tuttu, oraya gidenlerin Şehzadebaşı Camii’nde, Mimar Sinan’ın ilk dönem eseri Şehzadebaşı Camii’nde mezarlıkları, mezar taşlarını tahrip ettiği yalanını attılar. Çare, eskiden olduğu gibi cami yalanlarına kadar çaresiz kaldı, kendini savunmak için. Hemen gittik, gördük ki iki taş yıkılmış, Vali Bey ertesi sabah gelmeden kaldırılmış. Ekrem Başkan oradaki hazireyi bırakın, en iyi hâle getireyim diye 4 senedir de yalvarıyormuş. Hem imzayı vermemişler hem de oradaki taşları eylemciler kırıyor yalanıyla algı yapmaya çalışıyorlar. Bana da dedi ki, ‘Özgür Efendi, senin de yakında mezarın kazılır, kim kazar kim kapar, orası belli olmaz’. Bunu yapmayıp mafya gibi mermi de yollayabilirdi ya da başka tehditler de olabilirdi. Bu lafın yüzde 1’i Erdoğan’a söylense yeri yerinden oynatacaklar. Demiyorlar ki siyasette mezarın yeri ne, siyasette ölümün yeri ne? Savaşta bile savaş durdurulur, taraflar gider, cenazelerini alır. İnancına göre defnolunur; dönülür, savaşa tekrar koyulur. Savaşta bile ceset üzerinden, naaş üzerinden, mübarek cenazeler üzerinden, kabir, mezar üzerinden siyaset, söylem olmaz. Savaşta dahi her şey olur, mezarlara dokunulmaz. Böyle bir anlayışa rağmen, böyle bir gözü dönmüşlük karşısında bize, hepimize birbirine sarılmak, omuz omuza durmak, bu kötülükten asla ve asla korkmamak gelir.

“Duy Erdoğan, millet başkanlarının yanında”

Biz sarayların, hanların, anıtların değil; gırtlağından haram lokma geçmemiş dürüst insanların ve bundan sonra da ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak, mütevazı mezarlarda yatacak ama evlatlarına onuru ve şerefi miras bırakacak insanlarız. Ekrem İmamoğlu’nun vekaleti, Murat Çalık’ın vekaleti belediye meclislerimizden seçtiğimiz iki değerli kardeşimizdedir. Emanet onlar adına hem onlara hem hepimizedir. Aileleri, evlatları elbette hepimize emanettir ama her ikisinden aldığımız emanet; direnç, mücadele, onları unutmama, en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşturma mücadelesidir. Buradan hepinizi saygıyla selamlar, bir kez daha mübarek Kadir gecenizi kutlarken iki yiğit evladınıza, hemşehrinize, o iki güzel insana, Murat Çalık’a ve Ekrem İmamoğlu’na en kuvvetli destekleri iletmenizi, yürekten alkışlarınızı ta Silivri’ye kadar duyurmanızı bekliyorum. İkisi de onurumuzdur, onurumuza sahip çıkıyoruz, irademize sahip çıkıyoruz. Duy Erdoğan, millet bu, halk bu. Millet ayakta, başkanlarının yanında.”

Bugün yapılan seçimde Beylikdüzü Belediye Başkanvekili seçilen Serkan Çebi de İmamoğlu ile Çalıkın serbest bırakılması çağrısını yaptı. Ayrıca Çalık’ın iftara gönderdiği mesaj, yapay zeka yoluyla Çalık’ın sesinden ve görüntüsüyle ekrana yansıtıldı.