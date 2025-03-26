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İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması

 İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
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 İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, muhalefetin boykot çağrısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CHP tarafından açıklanan boykot listesindeki tüm şirketlerin yerli ve milli olduğunu belirtti.

Yıllardır, İsrail'in yaptığı zulümler, Türkiye'nin haklarının korunması gibi vesilelerle yapılan boykot çağrılarına karşı duyarsız olanların, bugün bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle yerli ve milli şirketlere boykot çağrısında bulunmasını "akıl tutulması" olarak niteleyen Kopuz, "Türkiye, 21. yüzyılda büyük bir yerli ve milli sanayi hamlesi yapıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde savunma sanayisinden bilişime, tarımsal hasıladan uzay teknolojilerine kadar art arda devrimler gerçekleşiyor. Türkiye'nin ekonomisi büyürken ve şoklara karşı dayanıklılığı artarken, ihracatta her yıl yeni rekorlar kırılıyor. İşte bu olağanüstü başarıların her aşamasında defalarca önümüze set çekmeye çalışanlar oluyor. Gezi kalkışması, FETÖ kumpası bu engellemelere en güzel örneklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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