Özgür Özel: Asgari ücrette 39 bin TL'nin altında rakamlara yokuz

CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü durağı İstanbul'un Güngören ilçesi oldu. Özel, "Asgari ücret 39 bin TL olmak zorunda. 22 bin liralık asgari ücrete geçen yılki enflasyonu koysalar, bu yılki enflasyon beklentisi farkını koysalar onların hesabı da 35 bin TL üzerine çıkar. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı" dedi.





"Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Asgari ücret 39 bin TL olmak zorunda. 22 bin liralık asgari ücrete geçen yılki enflasyonu koysalar, bu yılki enflasyon beklentisi farkını koysalar onların hesabı da 35 bin TL üzerine çıkar. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Sendikalar asgari ücret zammına omuz vermelidir.

Asgari ücreti gereken seviyeye çıkarmak için para yok diyorlar ama bunun doksan katını zenginin borcunu silerek harcadılar. Zengine ödemeye devam ediyorlar.

Öyle bir noktadayız ki, devlet memurları 18 bin lira emekli ikramiyesi alıyordu, İstanbul'da evler 15 bin liraydı. Emsal ev şimdi 5 milyon lira oldu. Başını bir eve sokmanın hayal bile edilemediği bir ülke olduk. Bir bütçe geçirdiler bütçeden. Ne asgari ücretlinin yüzüne bakan var, ne emeklinin. Bir de çıkmış Erdoğan diyor ki, 'Türkiye alan elden veren ele dönüştü'. Soruyorum, altın hesabı şaşar mı? Şaşmaz."

Çeyrek altın hesabıyla anlattı

"Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek. Şu anda en düşük emekli maaşı 16.000 lira ve 1,5 çeyrek alıyor. Bir anda 8 çeyrek, bir anda 1,5 çeyrek. Diğer taraftan en düşük, en düşük değil asgari ücret 7 çeyrek alıyordu, şimdi 2 çeyrek alıyor. Yani AK Parti’nin kara düzeninden önce emekli 8’den 2 çeyreğe, 8 çeyrek alırken şimdi 2 çeyreğe; asgari ücretli 7 çeyrek alırken 2 çeyreğe düştü.

"Çiftçi, şu Trakya’daki çiftçi, 1 kilo buğday satıp 1 litre mazot alıyordu; şimdi 5 kilo buğday satıp 1 litre mazotu zor alıyor. Pamuk üreticisi Adana’da, Çukurova’da ya da Aydın’da, Manisa’da, Hatay’da 1 kilo pamuk satıp 2,5 litre mazot alıyordu; şimdi 2,5 kilo pamuk satıp 1 litre mazotu zor alıyor."

"İşte AK Parti’nin kara düzeni bu şekilde işliyor. Ama 'Emekliden al, çiftçiden al, işçiden al, kime vereceksin?' diyor ya; 'Eskiden alan eldik şimdi veren el olduk.' Aldığı el belli ama kime veriyor? Bakın bütçeye koydular. Bu sene zenginlerden alınacak vergi, vazgeçilecek vergilerin tutarı, yani adam kazanmış, vermesi lazım, gidiyor 'kırk haramilere' af çıkarıyor ya; onun toplamı 768 milyar. Kur Korumalı Mevduat’a ödediği para 2,5 trilyon lira. Bu yılın ilk 8 ayında faize ödediği para 1,5 trilyon lira. Bu üç kalemi topladığında 4,7 trilyon yapıyor."

'Bütçede ne emekli var ne asgari ücretli'

TBMM'de geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe görüşmelerinden geçen ve Genel Kurul'a gönderilen bütçeye değinen Özel, "Bu bütçede ne asgari ücretlinin yüzüne bakan var, ne emeklinin, ne çiftçinin derdini duyan var, ne esnafın ne Güngören'e gelip insanların yüzüne bakacak bir bütçe var. Ne de sorunları çözmenin inancı kararlılığı var

"Korumalara 30'ar bin TL zam verilmiş"

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı korumalarına 30'ar bin TL zam verilmiş. Tamam onlara verilsin ama polise de verilsin. Bayramda polis çalışır, maçlarda polis çalışır. Bu çocuklara zam vermediler. İnfaz korumalara vermiyor, öğretmene vermiyor, emekliye vermiyor. Ama kendi gözünün önündekilere geçinmek zor deyip 30 bin TL zam veriyor. Bu kadar adaletsizliğe isyan ediyoruz.

Size buradan söz vereyim. Öğrenci ile polisi karşı karşıya getiriyorlar. Özgür Özel olarak söz veriyorum. Önümüzdeki seçimi kazandığımızda sonraki gün öğrencilerle polisleri omuz omuza halay çektireceğiz.