Özgür Özel: Büyükşehirlerin borcunun AK Parti döneminden geldiğini hepimiz biliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde belediye başkanlarıyla yapılan toplantıyı katıldı.

Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

''Seçim gecesi 22 yıl sonra ilk defa yenilen Erdoğan, balkona çıkıp dedi ki, 'Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz.' Bire bir aynı ifadeyi 2019'da da kullanmıştı, bu sefer milletle dikleşmeden 3 ay durabildi. İlk günlerde Meclis'te kendi grubuna bir talimat verdi, o talimat: 'Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği seçimlerinde belde belediyeleri de oy kullanabilsin.' Doğu ve İç Anadolu'da yoğun olarak onda olan belde belediyelerinden istifade etmek suretiyle bu yapıların başkanlıklarını bize vermemeyi göze alıyorlardı ama o günlerde hem CHP'nin takındığı tutum hem milletimizin bize göstermiş olduğu güven ve o konuda kendilerine yaptığımız net ve sert uyarılar buna yeltenmemelerini sağladı. 3 ay dayanabildiler ve çok yönlü saldırıyı başlattılar. Temmuz ayı yaklaşırken SGK ve vergi borçları açısından belediyelerin tüzel kişiliklerine geçmişten birikmiş -şunu hepimiz biliyoruz ki her seçim döneminde af çıktığı için ve bu af çıktığında borcu olmayan belediyeler, yani SGK ve vergi borcunu ödemiş olan belediyeler diğerleri tarafından 'Bizim gibi ödemeseydin, o faizi oraya vereceğine millete hizmet ederdin' öğrenilmişliğiyle çok sayıda belediyede ama bilhassa AK Partili belediyelerin tamamında SGK ve vergi borçları dağ gibi bekliyordu.

''Yemeği AK Parti yemiş, hesabı faiziyle birlikte CHP’den bir kere daha alacak''

CHP'li belediyelerin çoğunda meclis çoğunluğu olmadığı için, borçlanma yetkisini de meclis vermediği için, millete hizmet vermek için bankadan borç dahi alamadıkları için vergiyi ve SGK'yı ödemek yerine onu ileriye bırakarak acil hizmetleri görmeyi tercih ettiler. Bunun böyle olduğunu benden daha iyi Tayyip Bey biliyor. Bunun böyle olduğunu benden daha iyi Tayyip Bey biliyor. En borçlu belediyelerin AK Parti'li belediyeler olduğunu, CHP’de bulunan büyükşehirlerin de borç stoğunun AK Parti döneminden geldiğini hepimiz biliyoruz zaten. Tuttu bunu yaparak belediyelerin özellikle AK Parti döneminde borçlar birikmiş... Yani yemeği AK Parti yemiş, hesabı faiziyle birlikte CHP’den bir kere daha alacak. Bu talimatı verdi, gerçekten zorlandık. Gerçekten kapalı oturumda ifade edilen rakamlar, yapılandırılsaydı, faizleri kaldırılsaydı, eşit taksitlere bölünseydi inanılmaz hizmetlere dönüşecekti. Bugün yapılanların fevkinde hizmetler yapılacaktı. Ama mazeret bilip de hizmeti durdurmadık. Arkadaşlar, güçlü mali disiplinleriyle bu işleri aştılar. Şimdi geldi belediye iştiraklerinde de kanunen yapamaz. Kanun çıkarması lazım. Meclis’e getirdi, geri püşkürttük. Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla... Adım gibi biliyorum, Anayasa Mahkemesi bozar kanun yapsa. Kanun yapmıyor, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de yapmıyor. Karar yapıyor ki Danıştay’dan bozduramayalım diye. Böyle uyanıklıklarla belediye şirketlerine yöneliyor. Temel amaç, belediye şirketleri çalışana maaş ödeyemesin. Çöp aksasın. Biraz önce övündüğümüz sosyal yardımlar aksasın. Sanıyor ki bu olunca CHP, milletin gönlünde edindiği yerden düşecek. Sayın Erdoğan açıkça söylüyorum. Bunu yaptığında milletin gönlünden biz düşmeyiz. Biz geçmişte de nasıl bu işlere kalkıştığınızda kocaman afişlerle tam sizi şikayet edecekken, son gece korkup da geri çektiğini uygulamaları hatırlatırım. Bu yaptığınızı Türkiye’de duymayan bir kişi bile kalmayana kadar milletimize en güçlü şekilde anlatırız. Sizin bu yaptığınız döner yine sizi vurur.

''CHP’den kesilenlerin aslında iflahı kesilmiş milletin gırtlağından kesilmeye çalışıldığını görmek gerekiyor''

CHP, hizmet aksarsa, aksatanın siz olduğunu anlatacak kabiliyette okuduğunu anlayan, duyduğunu anlayan, bunu çok iyi anlatabilen bir örgüte, üyelere ve seçmen yapısına sahiptir. Türk milleti de bir iş aksıyorsa, o işi gerçek aksatanın kim olduğunu görürse onu gönlünden düşürür. Siz 31 Mart’ta milletin gönlünden düştünüz. Milletin gönlünü kazanmanın yolu çelme çakmak, çirkef atmak, tekere çomak sokmak olamaz. Millet sizi bu hareketlerle tekrar dönlüne koymaz. Ama bu hareketler yerine hizmette yarışmak, mesela ‘Kreş mi yapıyorlar? Biz de bütün mahallelere kreş yapalım’ deseniz. ‘Yurt mu yapıyorlar? Bütün öğrencilere yurt yapalım’ deseniz veya ‘Sosyal yardım mı? En alasını yapalım’ deseniz, ‘Asgari ücreti 35-40 bin yapalım’ deseniz o zaman milletin gönlüne girmek mümkün olur. Biz milletin gönlünden düşmeyiz ama siz bu sefer gözünden de düşerseniz. Gönülden düşenin, gönüle girme ihtimali vardır. Ama bu millet gözünden düşene dönüp bir daha bakmaz. Bunları yapın. Kötülüğü yapın. Milletin gözünden düşün. Bir daha da millet dönüp size bakmasın. Ben bu yaptıklarınızın hepsinin arkasındayım. Yapın Tayyip Bey. Milet görmüyor mu? Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi bizdeyken, borçlara karşı yapılandırmayı reddet, bir dönem kendi hatamızdan size kaybettik. Borçların hepsi ödenmiş. Ne kadar iyi dedik. ‘Dört tane arsa vermişler’ dediler. Dedim helal olsun belediye başkanına. Arsayı vermiş, borcu sildirmiş. Dediler ki ‘üstünde cami de var ama’. Eğer belediye AK Parti'li ise belediyeye üstünde cami olan arsayı, arsa bedeli üzerinden borçlardan düşen ama CHP olunca tüm tekliflere karşı ‘Aman ha bunlara yağmurlu havada su vermeycektik.

Saray’dan talimat böyle’ diyen bir kamu yönetimi anlayışı var. Şimdi arkadaşlarımız bundan sonraki dönemde bütün yapıcılıklarıyla, bütün iyi niyetleriyle, kamu görevlilerinin devlet memuru olduğuna inaçlarını muhafaza ederek, bir partinin memuru olduklarını asla onlara yakıştırmadan, AK Parti ve MHP’li belediyelere yapılanların bir benzerlerini talep ederek, en iyi diyalog zeminini sürdürmeye devam edecekler. CHP’nin belediye başkanları kavga eden, sorun çıkaran, inatlaşan değil, diyalog kuran, sorun çözen ve kamu yöneticileridir. Bu çizgimizin dışına çıkmaya, Tayyip Erdoğan’ın yaptıklarının hiç bir tanesi ve bize yaptıklarının hiç bir tanesi bu çizginin dışına çıkmamıza sebebiyet vermeyecektir. Kapalı oturumda da belediye başkanlarımızın sıkça ortaya koyduğu bu irade, benim açımdan da son derece kıymetlidir. Milletimiz bilsin ki SGK ve vergide birikmiş yıllardır faizi birikmiş ve şimdi CHP’li belediyelerde alacaklarından keserek yani vereceği maaştan, yapacağı kreşten keserek, dağıtacağı etten, sütten, çocuk bezinden keserek, CHP’den kesilenlerin aslında iflahı kesilmiş milletin gırtlağından, sofrasından, evladından ve huzurunda kesilmeye çalışıldığını görmek gerekiyor.

''İğrenç bir iftirayı, kirli ellerle üzerimize sürmeye çalıştılar''

Bu tartışmalar yetmezmiş gibi bir de CHP belediyeciliği sandığınız gibi şeffaf, sandığınız gibi temiz bir belediyecilik değilmiş algısını yerleştirmek için bir kumpasın içerisinde girdiler ama çıkamadılar. Kendilerine bir dönem nasıl kazanıyorlar diye sorulduğunda ‘Çalıyor ama çalışıyor’ diye lakap bile takılmasına bıyık altından gülüyordu bunlar. Millet o çalmaların çalışma ile örtülmediğini ve artık o arsız yaklaşımların hizmetleri nasıl aksattığını görünce bunları gerekli cevabı vermişti. Şimdi ‘biz temiziz’ diyemeyenler, 'tencere dibin kara, seninki benden kara, CHP’de bizim gibi. Onlar da aslında temiz belediyecilik yapmıyor' gibi iğrenç bir iftirayı, kirli ellerle üzerimize sürmeye çalıştılar. Bu tartışmanın adı geçtiğimiz aylarda konser tartışmasıydı. Bilmiyor mu elimizdedir, bizden daha pahalıya konser yapan 46 tane AK Parti belediyesi vardır. Bilmiyor mu onları söyleyeceğimizi? Ama dediği, ‘Biz yapıyoruz ama onlar da yapıyor’ Oysa şunu ifade etmek isterim ki aramızda fark şudur, AK Parti’nin de güvendiği şudur; Kirlenirken birinciliği beyaza verdiler. Bütün renkler kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. Bu CHP’nin beyaz olduğunu kabul edip, kendisinin kir tutmadığı gerçeğini de içselleştirmiş bir anlayış. Bembeyaz bir A4’e kurşun kalemle bir nokta koysam yüz metreden görünür. Bizim zaten gri kağıdımız. Üzerine yazsam ismini, o bile okunmaz mantığıyla bize kara çalmaya çalıştılar. Bunlar ispatlandı ve net olarak söylendi ki biz ne teftişten korkarız ne de yaptığımız işten şüphemiz var. Son derece açık, son derece şeffaf. Karşılaştırıldığında AK Parti’nin yaptıklarından kıyaslanmayacak kadar ve hem ölçeği açısından hem de yapılan iş açısından, hizmet açısından belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabın olmadığı ortaya çıktı o yüzden sustular. Yoksa susar mı? Altı ay konuşması lazım.

Sayın Erdoğan’a bizim millete veremeyeceğimiz hiçbir hesabın olmadığını söyleyerek şunu söylüyorum; Biz hesap sorduracaksanız, ilk önce çok güçlü delilleriniz ve çok temiz, özgüveni yüksek ekibinizin olması lazım. Ben bunu yapabiliyorum. Bunu yapamadığınızı, konser meselesi ortaya çıktıktan bir hafta sonra hep beraber gördük. Bir hesap soracaksanız, Bülent Arınç’ın deyimiyle 'Ankara’yı parsel parsel satanlardan ya da kendi ifadenizle İstanbul’a ihanet edenlerden' sormaya başlayabilirsiniz. Siz sormazsanız, biz soracağız. Önceki dönemlerdeki yolsuzluklarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir’in 36, Ankara Büyükşehir’in 40, memleketim Manisa’yı sadece örneklendiriyorum; 8 dosyayı dört başı mamur hazır ettiklerini ama bu konuda ne savcıların ne de kamudaki yargı organlarının parmak bile kıpırtatmadığını bir kez daha ifade etmek isterim.

Baktılar ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor. Bu kez seçimle kazanamadıkları belediyeleri masada çalmak için harekete geçtiler. Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamaya kalktılar. Bir şafak operasyonunda kamu kurumu olan belediyenin kapısını balyoz ile kırıp, eş zamanlı olarak belediye başkanımız olan Ahmet Özer’in evine çilingir ile balyozla gidip, sese uyanıp kapıyı açan eşini ittirip, uyandırılmasına bile izin vermeyerek, onurunu kırmaya çalışarak kendisini gözaltına alanlar ve o gözaltıyı FETÖ’nün ilk döneminde olduğu gibi avukatsız yapanlar, oradan sözde topladıkları sözde delillerle yalandan tutuklama yapanlar, tutuklamasına yapılan itirazın diğer mahkemede ‘bunda tutuklanacak bir şey yok ama bir gizli tanık var’ demesiyle yeni bir faza girdiler. Attıkları yalanların arkasından çekildiler, sürdürmediler. Şimdi bir gizli tanık eliyle tek sanıkta bir aydır, 200 sanığa dört günde iddianame yazdım’ diye böbürlenen bir savcı, tek bir sanığa bir aydır iddianame yazamıyor. Ben buradan Ahmet Özer’i selamlayacağım ama Ahmet Özer‘i şöyle selamlayalım. Sevgili kızı Serap ve değerli oğlu Serhan aramızda. Onların şahsında Ahmet Başkan’a bu salondan selam yolluyoruz. Ahmet Başkanımızın arkasındayız, Ahmet Özer suçsuzdur, evlatları da ailesi de Cumhuriyet Halk Partisi ailesi de Ahmet Özer‘le gurur duymaktadır.

''Mustafa Sarıgül, Ovacık'nı da Tunceli’nin de CHP'lerin de vicdanında suçsuzdur, tertemizdir''

Ardından biraz önce bu kürsüde olan Ovacık Belediye Başkanı. Üç dönemdir kazanır, üç dönemdir. Tunceli’ye giden bilir, bir elinde parti bayrağı bir elinde Türk Bayrağı olan, ağzından gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü düşürmeyen, en zorlu dönemlerde hizmet vermiş ve hep ama hep mağdurun yanında olmuş garibanın yanında olmuş, çalışkan, namuslu hepimizin gözbebeği biridir Mustafa Sarıgül. Ve bu Mustafa Sarıgül bundan 12 yıl önce, savcının ricasıyla, ‘Biz götürürsek askerlerimiz şehit olur, sen bir konuş. Zaten aile CHP’li, sen bir konuş, siz götürün’ dedikleri bir cenazeyi belediyemiz götürdüğü için CHP’li aileye taziye yaptığı için ve ölenin suçu üzerinden anası, babası, taziye yapan komşularının sorumlu tutulduğu bir süreç bundan iki yıl önce akıllarına geldi. On yıl sonra dava açtılar. Yargıladıkları hemen herkes beraat etti. Elinde belediyesi var diye, kayyum atamaya bahane olabilir diye Mustafa Sarıgül’e ceza verdiler. Ona ne ceza verirlerse versinler, o kendi ailesinin de Ovacık’ın da Tunceli’nin de Cumhuriyet Halk Partililerin de vicdanında suçsuzdur, tertemizdir, bu partinin bir evladıdır. Onu da saygı ile selamlıyorum.

Özel'den MHP'ye: ''Türkiye’yi büyük bir ayıptan, demokrasimizi büyük bir cendereden kurtarmış olursunuz''

Buradan bir teşekkür, hep eleştirilerde bulunduk, bir teşekkür: Çok büyük bir kısmı muhalefete, bir kısmı da iktidarın küçük ortağına gelecek. Bu yaşananların hepsi OHAL’de çıkarılmış bir kanun hükmünde kararnamenin ürünüdür. Külliyen kanunsuzdur, hukuksuzdur, Anayasa’ya aykırıdır. Daha soruşturma açılırken, yani içinizden herhangi birine bir terör örgütünün adını anarak soruşturma açıldığı gün kayyum atamayı meşrulaştırır. Belediye meclisini ‘Hepiniz teröristsiniz, vekili de oradan seçmeyeceğim’ der ve bunu iki ayda bir sürdürürler. Buna, zaman zaman kavga eden, bir birinden ayrı düşünen, bugüne kadar hiçbir konuda bir araya gelmemiş Meclis’teki bütün partiler bir araya geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yanında DEM’in, İYİ Parti’nin, Saadet’in, Gelecek’in, DEVA’nın, Demokrat Parti’nin, Yeniden Refah’ın, Emek Partisi’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin birlikte imza attıkları bir teklifle, bu kayyum uygulamasına son verecek teklifimizi Meclis’e ilettik. Evveli gün de Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı bir kanun yoluyla bu kayyum işinin ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Ben bu kadar olumsuzluk içinde saray bütün hesaplarıyla muhalefeti parçalamaya çalışırken, hele hele kayyum meselesinden muhalefeti birbirine düşürmeye hesap ve kitap kurulmuşken, bu hesabı bozan tüm siyasi partilerin genel başkanlarının şahsında kurumsal kimliklerine, üyelerine yürekten teşekkür ediyorum oyunu bozdukları için. Milliyetçi Hareket Partisi’ne de diyoruz ki bu sefer bu değerlendirme, samimiyse ve eğer ittifak ortağınızın her dediğine, her yaptığına bugüne kadar verdiğiniz kayıtsız ve Meclis tarihi için takdire şayan desteğe bu sefer iktidar partisinden bir seferlik istediğiniz bu yaklaşıma destek bulabilirseniz, Türkiye’yi büyük bir ayıptan, demokrasimizi büyük bir cendereden kurtarmış olursunuz.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin o yaklaşımını da kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hiçbir hamleden sonuç alamayanlar, bu işlere kalkıştılar, bugün de bir benzer durumla karşı karşıyayız. Aldılar, hiçbir şey dememişler. Dün tutukladılar, ‘Gizli tanık var’ demişler. Burada yaşanan, Ahmet Özer’in yaşadığından ya da daha önce gizli tanık iftiraları ile görevinden alınan belediye başkanlarının yaşadıklarından farklı değil.

Örneğin, Diyarbakır Belediye Başkanı, doktordu, bir yıldır milletvekiliydi. Bir yıl önce temiz kağıdı almıştı. Bir kez daha temiz kağıdı aldı, belediye başkan adayı oldu. Seçim gecesi soruşturma başlattılar, ‘Gizli tanık var’ diye. Gizli tanık ifade verdi, ‘Bir teröristi şu özel hastanede ameliyat etti’ diye. Ceza verdiler. Ceza istinaftan da onaylanıp Yargıtay’a gitti. Yargıtay’a savunma avukatları, o ifadeyi veren kadın gizli tanığın o akşam İstanbul’da bir başka özel hastanede kamera altında altı kere koridordan gelip gidip bir ameliyathanede bir başka hastanın ameliyatına eşlik ettiğini ispatladılar. O kadar berraktı ki görüntüler, o kadar netti ki Selçuk Mızraklı’nın o dakika serbest bırakılmasını beklersiniz. Kararı bozdu Yargıtay ama tutukluluk haline devam ettirdi. Ameliyathaneden başka bir gizli tanık buldular arkadaşlar. O gizli tanıkla şimdi dosya tekrar Yargıtay’a yollandı. O kadın ve o ifade yalanmış ama 'Paspas yapan birini bulduk. Selçuk Mızraklı bu ameliyatı yapmış' diyorlar. Gizli tanık böyle bir ahlakın ürünüdür. O yüzden Ahmet Özer’i de Remzi Çalışkan’ı da ve onların şahsında aslında onların hizmet etmek, yüzünü güldürmek zorunda olduğu hem Esenyurtluları, hem Genel İş’in emekçilerini bir kez daha buradan onların şahsında saygı ile selamlıyoruz.

''Murat Kurum’un fotoğrafı var. Bir tane de oraya yollasın"

Biraz önce kreşlere nasıl saldırdıklarını ifade etmiştim. Bir tane kreş açmamışlar, 653 kreş açtık. Yazı yollamışlar, 'Kapatın' diye. Millete şikayet ettik. Kadınlar geldi, İstanbul’da isyan ettiler. Ekrem Başkan’ın karşısına geçmiş diyor ki, 'Siz bu kreşi açtınız, ben 20 bin lira kreş parası bulamıyordum. Çocuğu kreşe verdim, işe gittim. Allah sizden razı olsun'. İşte o kadın ile uğraşan bir akıl var. O akıl 'Kreşleri kapatın' dedi. O kadın onun ağzını kapatınca ‘Biz kreş demedik, ilkokul dedik’ dedi. Yazıya rağmen. ‘Zaten bu CHP kandırıyor. Kreş ve gündüz bakım evi diye bir şey olmaz’ dediler en son. Ben de öğrendim ki en son Cumhurbaşkanlığında, sarayda, külliyede kreş ve bakımevi varmış tabelası kocaman, önünde de Emine Hanım’ın resmi var. ‘Milli Eğitim Bakanlığı bu sefer aynı yazıyı Cumhurbaşkanlığına yollasın’ derken ‘İki nüsha yazsın’ dediler. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kreş ve çocuk bakım evi var, önünde de Murat Kurum’un fotoğrafı var. Bir tane de oraya yollasın. Ama Murat Kurum kreşe karşı değil ki. ‘Ben İstanbul’a belediye başkanı olursam her mahalleye bir kreş açacağım’ diye billboard asıyordu. Şimdi ‘Kreş olmaz, gündüz bakımevi olmaz, hiçbiri olmaz. Vatandaşı memnun etmeniz olmaz, baş edemiyoruz. Size de yaptırmayız’ bakış açısı var.

“Kreş sayımızı en kısa zamanda bine çıkaracağız"

Ama şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şu anda 653 olan kreş sayısını en kısa zamanda, birkaç ay içinde 1000’e çıkaracaklar, milletimize müjdeler olsun. Biz buradan ülkenin üzerine kabus gibi çökmeye çalışan bu kötülük şebekesine karşı açıkça meydan okuyoruz.

Meclis toplantılarını, ihalelerini canlı yayınlayan belediyelerimiz tertemizdir, kir tutmaz. Devletten temiz kağıdı alıp, milletin oyu ile seçilen belediye başkanlarımıza uydurduğunuz suçlamalar yapışmaz. Sizin döneminizde, sizin döneminize göre 4-5 kat artan sosyal yardımlarımız ilaç gibidir; milletin dertlerine derman olur. Kapatmak istediğiniz kreşleriniz ana kucağı gibidir, sarar sarmalar. Kent lokantalarımız Halil İbrahim sofrasıdır; paylaştıkça, bölüştükçe büyür. 'Anne Kartımız' fedakar annelere rahat bir nefes aldırır; kaygıları, dertleri hafifletir. Tarikatların kucağına ittiğiniz gençler için açtığımız öğrenci yurtlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba ocaklarıdır, baba evidir; kapısından girene güven verir. Öğrencilerimize karşılıksız verdiğimiz burslar, yardımlar hızır gibidir; zor zamanda imdada yetişir. Yaşlılara verdiğimiz evde bakım hizmetleri hayırlı evlat gibidir; her gün gelir, düzenli gelir. Emekli evlerimiz güçten düşen yaşlılarımız için evladının evidir; kapıda elleri öpülür, sımsıcak bir sarılma ile buyur edilir, hep birlikte çaylar ve kahveler içilir. Çiftçiye, besiciye verdiğimiz destekler toprağa düşen bir tohum gibidir; yeşerir, büyür, serpilir ve mahsule dönüşür. Dalında kalan mahsulü üreticiden alıp, yoksula dağıtan belediyelerimizin yaptığı şey iyilikte yarışmaktır. Bizim sosyal belediyecilik anlayışımız coşkun bir ırmak gibidir; hem yatağına, hem çevresine hayat ve bereket taşır. Bunu milletimize taşıyanlar, yüreğinde sadece gurur taşır. Onlara atılan iftiralar vız gelir, tırıs gider. Hepinizle gurur duyuyoruz çok değerli belediye başkanlarımız.

"Bir topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır"

Millet bize 31 Mart’ta bembeyaz sayfalar açtı. Eskisinden memnundu, yenisini açtı. Kimimize ilk sefer açtı. Bizim belediyelerimiz bembeyaz kağıt gibi. Ama AK Parti’nin belediyeciliği kir kaldırıyor, koyu, gri bir kağıt gibi. Bütün renkler kirlenirken, birinciliği beyaza verirler. AK Parti buna güveniyor. Bizim bu konudaki özenimizi, dikkatimizi en üst düzeyde tutmamız lazım. Bugüne kadarki gibi en üst düzey dikkatle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü sizler Türkiye ittifakının belediye başkalarısınız. Her görüşten seçmenden oy aldınız. Herkese ayrımsız hizmet veriyorsunuz. Ama iktidar bu salona kayyumla saldırmaya çalışıyor. Belediyelerin gelirlerini keserek saldırmaya çalışıyor. Mallarına haciz getirerek saldırmaya. Kumpasla, iftira ile saldırmaya çalışıyor. Bir topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır, topyekun olacaktır. Bugün olduğu gibi buna karşı topyekun mücadele verilecektir.

"31 Mart‘ta çok önemli bir sınav oldu, devletle millet yarıştı, millet kazandı"

Önemli olan bu iftiralardan yılmamak, bunların yaptığı iftiralara aldırmamak ve bunlara karşı büyük bir dirençle ayakta durmak, dosta güven, olmayana kaygı vermek. Bugün bu yüzden burada toplandık hep beraber. Hem Ahmet Özer’e hem Mustafa Sarıgül’e sahip çıkmak için. Ya da Selçuk Belediyesi’ndeki örnek gibi yarın her birinize size özel saldırılara niyetlenenlere karşı hep bir arada durduğumuzu göstermek için. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatan toprağıdır.’ Madem ki vatan toprağının şimdilik yüzde 65’i size emanettir, o toprağı ve üzerinde yaşayanların haklarını vatanı savunurcasına savunmaya devam edeceğiz. Unutmayın ki bu kürsüden söylemiştik, tekrar ediyorum, 31 Mart‘ta çok önemli bir sınav oldu, devletle millet yarıştı, millet kazandı. Bu millet, devlet kurmuş millettir, kurdukları tüm devletlerle gurur duyuyoruz ve kurulmuş son devlettir, ilelebet yaşatmaya kararlıyız. Ama zaman zaman devleti yönetenler, bu onurlu göreve sahip olanlar, güçten zehirleniyorlar. Ve bazen devletin başına geçip millete buyruk veriyorlar Kenan Evren’in yaptığı gibi. Kenan Evren yaptı millet dinlemedi, Kenan Evren dediğini değil, kendi bildiğini seçti. Zaman zaman 28 Şubat sürecinde bütün haksızlıklara rağmen ama bazen de devlet gücünü kullananlar o süreçte, gerçekten haksızlıklar yaptılar. O süreçte yapılanlardan anneanneler ve nineler zarar gördü. Orada millet, emri verenlere değil kapıdan ordu evinin kapısından sokulmayan ninelere sahip çıktı. 15 Temmuz günü devletin kılcal damarlarından ilerleyen Tayyip Bey’le farklı yollardan aynı menzile ilerleyenler vardıkları yerden bu milletin üstüne tank sürdüler, F-16 ile Meclisi bombaladılar. Millet onlara karşı da direndi ve kazandı. 31 Mart’a gittiğimizde bu kez aynı kibre Tayyip Bey kapıldı. Gazi'nin savaş meydanlarından bilgi geçsin diye kurduğu Anadolu Ajansını bir ittifakın ajansı yaptı.

''Türkiye İttifakı karşınıza dikilecek"

Hepimizin vergileriyle ayakta tuttuğu TRT televizyonunu AK Parti’nin televizyonu yaptılar. Devletin kaymakamının ilçe başkanı, valisini il başkanı kıldılar. Milletin karşısına geçip ‘Bunları seçeceksiniz’ dediler. Millet onların karşısına geçti, ‘Bunları seçeceğim’ dedi. Şimdi milletin tercihine ama kayyumla ama para keserek ama iftira ederek yine istikamet dayatmaya çalışıyorlar. Önümüzde bir kez daha buna hiç şüphe yok ki bir kez daha çok daha acımasızca, çok daha sert, çok daha gözü dönmüş bir şekilde, karşımıza devleti tüm kurumlarıyla dikecekler. Biz devlet çağırınca askere gidenleriz, biz devlet çağırınca vergisini verenleriz, biz bu devlet kurulsun diye dedeleri can verenleriz, biz bu devlet ayakta kalsın diye gerekirse can verecek olanlarız. Ama madem ki bu güçle devletin başına geçtiniz ve milletle inatlaşırsınız, milletin partisi halkın partisi, kurduğu ittifakı güçlendirerek, Türkiye İttifakı ile bir kez daha karşınıza dikilecek ve sizi hiç şüpheniz olmasın ki bir kez daha ve son kez yenecektir.

''Yürüyün arkadaşlar, arkanızda millet var, yürüyün arkadaşlar yanınızda millet var''

Türkiye İttifakı, gücünün milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleri ile bu ülkenin bütün renklerini kuşatır. Türkiye İttifakı ki 31 Mart’taki o zaferi, zafer değil sorumluluk görmüştür. Bunu omzunda sorumluluk görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde iktidar yapmak üzere bir yürüyüşe başlamıştır. Biz, hep birlikte o yolda yürüyoruz. Cebinizdeki anahtar, belediyelerinizin değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin ikinci yüzyıldaki iktidarının anahtarıdır. Yürüyün arkadaşlar, arkanızda millet var, yürüyün arkadaşlar yanınızda millet var. Yürüyün arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, iktidara yürüyor. Hep birlikteyiz, dosta güven, olmayana kaygı olsun ki Gazinin partisi birdir, ayaktadır, iktidara yürümektedir. Hepinizle gurur duyuyorum, hepinizle gurur duyuyorum.''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerini tamamlarken toplantıya katılan belediye başkanları ayakta alkışladı.