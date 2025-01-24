Özgür Özel Grand Kartal Otel ile ilgili belgeyi paylaştı! İşte yangın faciasının bilirkişi ön raporu

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında hazırlanan bilirkişi ön raporu çıktı. Raporu CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaştı.

İşte Bolu Başsavcılığı Bilirkişi Ön Raporu

Özgür Özel bilirkişi heyeti ön raporunu paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bilirkişi ön raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özel sosyal medya hesabından, "Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı. İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti. Adalet Bakanı dün, "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" demişti. Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU; Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur" dedi.

Özgür Özel: Bilirkişi raporunda Bolu Belediyesi'nin adı geçmiyor

Özel, söz konusu raporda, Bolu Belediyesi'nin adı geçmediğini dikkat çekerek, "Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum. Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum." açıklamasını yaptı.