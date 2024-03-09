Özgür Özel, 'hesapladım' diyerek açıkladı: Emeklilerin talepleri için 690 milyar lira yeterli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"2014 yılında Soma faciasında 301 değerli canımızı yitirdik, o acı gün maden ocağının önünde annelerin, eşlerin gözyaşlarına ortak olduk. O gün Zonguldak'tan koşarak gelen kurtarma ekipleri, yüzlerce madenciyi felaketin pençesinden kurtardı. Bu olaydan bu yana, gözyaşları ile kömürün karıştığı o simsiyah izleri ve Zonguldak'ın iyi kalpli insanlarını asla unutmadım, onlara minnettarım. Sizler bizim için çok özel bir yere sahipsiniz.

1991 yılında gerçekleşen büyük madenci yürüyüşünün üzerinden tam 33 yıl geçti. O dönemde emekçiler, madenciler; hakları, daha güvenli çalışma koşulları ve daha iyi şartlar için yürüdüler. Soma'da 301 evladımızı kaybettikten sonra da aynı talepleri ısrarla dile getirdik. Ancak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda istenilen ilerlemeyi bir türlü sağlayamadık. Türkiye'nin dört bir yanındaki madenlerde hâlâ madenciler günde üç vardiya yerin metrelerce altına iniyor, ve hala işe başlamadan önce geleneksel bir şekilde helalleşiyorlar. Almanya'da 1962'den, Fransa'da 1974'ten, İngiltere'de 1972'den beri ölümlü kazaların yaşanmadığını görürken, "Bu mesleğin fıtratında ölüm vardır" diyenlere karşı çıkıyoruz. Biz ölümü değil, yaşamı savunuyoruz.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi tepkisi

Bugün Zonguldak'ta bulunuyorum. Zonguldak, emek ve kömürün şehri olarak bilinse de, şimdilerde emeklilerin şehri olma özelliğini taşıyor. Zonguldak, Türkiye'de emekli nüfusunun çalışan nüfusundan fazla olduğu nadir illerden biri; emekli sayısı, çalışan sayısından 26 bin fazla. 3 Kasım 2002'de, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücrete denk geliyordu, bu da bugünün parasıyla yaklaşık 26 bin lira eder. Ancak, bu hükümet döneminde, adım adım emeklilerin alım gücü düşürüldü. Şu anda, en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yalnızca yüzde 60'ı kadar. Asgari ücret 17 bin lira iken, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Erdoğan'ın iktidara geldiği dönemde, en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabiliyordu; şimdi ise yalnızca 2,5 çeyrek altın alınabiliyor. Her hesap yanılabilir ama altın hesabı yanılmaz. Emeklilerin aylık geliri, 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına düşürüldü. Bu durum, her ay emeklilerin cebinden adeta 5,5 çeyrek altının çalınması anlamına geliyor.

Emeklilere iki bayramda verilen ikramiye konusuna gelince, 2015'te CHP'nin bir maaş ikramiye önerisi önce kabul görmedi. Ancak 7 Haziran seçimlerini kaybettikten sonra, hükümet de ikramiye vereceğini açıkladı. Seçime kadar hiçbir adım atılmazken, seçim döneminde 1000 lira ikramiye verildi. Biz, en az asgari ücret kadar olmasını önerdik; fakat hükümet, 1000 liranın yeterli olduğunu savundu. Bir zamanlar 1000 lira ile 24 kilo dana kıyma alınabilirken, bu miktar 2021'de 2 bin lira, bu yıl ise bayramdan önce 3 bin lira olarak planlanmıştı. Ancak bu 3 bin lira, bugün ancak 6 kilo dana kıyma alabiliyor. 2018'de bir bayram ikramiyesiyle alınabilen 24 kilo kıyma, bugün sadece 6 kiloya düşmüş durumda.

"Emeklilerden sana oy yok"

Ben kendi hesaplarımı yaptım ve sonuç olarak, emeklilerin taleplerini karşılamak için 1,4 trilyon lira gerekli değil; sadece 690 milyar lira yeterli. Fakat, "690 milyarı verin" dediğimizde, "Para yok" yanıtını alıyoruz. Oysa bu yılın bütçesine baktığımızda, vazgeçilen vergi gelirlerine şahit oluyoruz. İliç'teki yabancı şirketten, 5'li çetenin her bir üyesine, kamu müteahhitlerinden, Saray'ı inşa edenlere kadar ne kadar yandaş büyük holding varsa, onların hepsinin vergi gelirlerinden vazgeçilmiş; toplamda 657 milyar lira. Yani, şirketler para kazanmış, kâr etmiş ama vergi ödeme zamanı geldiğinde, devlet bu vergilerden 657 milyar lira vazgeçmiş. Emekliye gerekli olan para yok deniyor ama yandaş şirketler söz konusu olduğunda para bulunuyor. Eğer Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yetecek parayı bulamıyorsa, emeklilerin de Tayyip Erdoğan'a verecek oyları olmamalı. Zonguldak'taki emeklilerden bir mesaj var: "Beni düşünmeyene ben de oy vermem." Bundan sonra emeklilerden sana oy yok, Erdoğan. Bu durumu sen düşün."