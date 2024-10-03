Özgür Özel: İmamoğlu'na siyasi yasak bence İstinaf'ta onanacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

"Ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm"

Özel, kendisine Kılıçdaroğlu’nun "Sadece halk için ayağa kalkarız" eleştirisinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Kemal Bey kimler için ayağa kalkarız dediyse biz onlar için ayağa kalkın dedik. 11 tane mitingi bunun için yaptım. Kılıçdaroğlu'nun tweet'inde kullandığı ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm. Çok incitici buldum. Benden sonraki genel başkanlardan saygı beklerim. Benden önceki genel başkanların tüm eleştirileri başımın üstündedir.”

"Devlet Bey de normalleşmeye katılmak istiyor"

Meclis'te Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözleri ve tokalaşma üzerine sorulan soru üzerine Özel, "Bahçeli'nin 4 gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş'in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Meclis'te rastladığımızda da sözlerini siyaseten söylediğini belirtti. Erdoğan, normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Teğmenlerin yeminiyle ilgili sert sözler söyledi. Devlet Bey gördüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor: Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP'ye kalmasın. Devlet Bey'in yaptığı siyaset kurumunu yıpratan bir şey. Sabahki sözlerin dozu çok kaçıktı. Meclis'teki tavrı böyle olunca bu siyaseti yıpratıyor" ifadelerini kullandı.

"Torba tezkereye karşıyız"

Özel "Libya Tezkeresi bir daha gelse evet oyu vereceğiz. Torba tezkereye karşıyız. Türkiye'ye yabancı asker sokulmasına karşıyız. Suriye ile Irak'ı aynı tezkereye koyuyorlar, karşıyız" dedi.

İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?

"İmamoğlu siyasi yasak alırsa yol haritanız ne olacak?" sorusu üzerine Özel şunları söyledi:

"Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."

"Aday tartışmasına erkenden başlamayacağız"

"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında kalındığında nasıl karar verilecek?" sorusuna Özel, şöyle cevap verdi:

"Allah ikisinin de eksikliğini göstermesin. Ya olmasalardı? Bu tartışmalara erkenden başlamayacağız. Partinin hedefi çok net: Biz bu iktidarı seçim yoluyla değiştirip güçlü bir parlamentoyu kurmak istiyoruz. Güçlü bir yürütme, güçlü bir başbakan..."

Özel "Bu tartışmaları bizden olmayanlar ve adım adım iktidara yürümemizi engellemek isteyenler yapıyor. Esas hedefimiz Türkiye'yi güçlü parlamentoya dönüştürmek. ABD istisna en güçlü devletler parlamentoyla yönetiliyor. Gücü dağıtan ülkelerde halk zenginleşiyor" ifadelerini kullandı.

"Çağrılmadığımız yere gitmiyoruz"

Okulların belediye görevlilerince temizlenmesiyle ilgili konuşan Özel, okullara çocuk mahremiyetine saygı göstererek ve kuralları ihlal etmeden belli bir heyetle ziyarette bulunulması, hijyen sıkıntısı varsa en yakın belediyeye haber verilmesi, talep edene yardım edilmesi talimatı verdiğini aktararak, "Belediyelerimiz ondan sonra gidiyor, çağrılmadığımız yere gitmiyoruz" dedi.

İktidarın yeni anayasa çağrısına yanıt: "Mevcut anayasaya uysunlar"

Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "Mevcut anayasaya uysunlar, yeni anayasayı gelip konuşsunlar. Can Atalay içeride, Gezi'den arkadaşlarımız içeride. AİHM kararlarına uymuyorlar. Anayasa Mahkemesini tanımıyorlar, 'kapatacağız' diyorlar. Sonra dönüyorlar gelip 'Yeni anayasa yapalım.' diyorlar. Mevcuda uy" diye konuştu.

"Beşar Esad randevusu için resmi yazımızı yolladık, gün bildirimi bekliyoruz"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan randevu talebiyle ilgili soruya karşılık, "Esad ile görüşmeyle ilgili arka kapı diplomasisiyle sorduk. 'Olumlu bakıyoruz, resmi talepte bulunun, cevaplayalım' dediler. Resmi yazımızı yolladık." diyen Özel, kendilerine gün bildirilmesini beklediklerini söyledi.