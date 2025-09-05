Özgür Özel: Kılıçdaroğlu partinin başına atanırsa tanımayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Görüşmede, 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek, il başkanı ve il yönetiminin görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması konuşuldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in mevcut yönetimle uzlaşıp örgütü seçime götürmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Özgür Özel, "Çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz. Ama Gürsel Bey, sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor" dedi.

Özel, görevden uzaklaştırılmaları durumunda yeni bir parti kuracakları ve partiyi bölecekleri yönündeki iddialarla ilgili ise "Söz konusu değil. Bu, CHP; herhangi bir parti değil. Bölemeyiz, bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. Bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz" diye konuştu.

"Bu hukuksuzluk bir ay içinde istinaftan dönecek"

Fatih Altaylı'nın YouTube sayfasından yapılan paylaşıma göre Özgür Özel, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuksuz ve yok hükmünde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu karar sadece bize değil Yüksek Seçim Kurulu'na da darbe niteliğinde. Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve burada yetki gaspı var. Biz öncelikle İstanbul Kongresi'nin onaylandığı Sarıyer Seçim Kurulu'na başvurduk. Oradan bir karar çıktı mı bilmiyorum. 5 saattir buradayız haber alamadık. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuruyoruz Ankara'da. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Öyle ya da böyle bu hukuksuzluk bir ay içinde istinaftan dönecek."

"Gürsel Tekin'in niyeti seçim yapmak falan değil"

Özel, "CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile uzlaşarak, birlikte il örgütünü seçime götürmenin parti için daha iyi olabileceği" şeklindeki değerlendirme karşısında şunları söyledi:

"Gürsel Bey'in böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok. Kendi söylüyor. Siz duymadınız herhalde. Çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz. Ama Gürsel Bey, sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyeti seçim yapmak falan değil."

"AK Partililer bile hukuksuzluğu görüyor"

Mahkemenin İstanbul kararının istinaftan yüzde yüz döneceğini savunan Özel, "Tüm hukukçular, AK Partililer bile hukuksuzluğu görüyor. 10 kere denediler, 9'unda yargıdan döndü. Bu da üst mahkemeden döner ama arayıp istinaf mahkemesindeki hakimleri de tehdit ederler mi? Edebilirler. Yine de böyle bir hukuksuzluğun döneceğinden eminim. Emin olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey görevi kabul edebilir"

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ile CHP lideri Özgür Özel arasında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleşen görüşmede, CHP İstanbul İl Başkanlığı hakkındaki mahkeme kararının, Ankara'da 15 Eylül'de duruşması görülecek olan CHP Kurultayı davasını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.

"Bu kararın o kararı etkilemek için alındığı aşikâr" diyen Özel, "Etkilesin diye ayrıca da uğraşılıyor. Etkilememesi lazım ama 'etkilemez' diyemiyorum" diye konuştu.

Özel, Altaylı'nın, "Diyelim ki mutlak butlan kararı çıktı ve yönetim eskiye döndü. Gerçi bana gelen bilgiler Kemal Bey'in görevi kabul etmeyeceği yolunda ama sonuçta oraya da biri gelecek. Ne yapacaksınız? Plan ne?" diye sorması üzerine, T24'ün de alıntıladığı DW Türkçe'nin kulis haberini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, Kemal Bey'in görevi kabul edeceğini söylemiş ve 1,5 yıl partiyi yöneteceğini anlatmış. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç."

Özel'in bahsettiği kulis haber neydi?

Özgür Özel'in bahsettiği haber, 3 Eylül tarihinde T24 ve ekonomim.com'un da DW Türkçe'nin kulis haberinden alıntı yaparak hazırladığı haberdi.

"Kılıçdaroğlu gelse bile kalamaz, örgüt onları orada tutmaz"

Kılıçdaroğlu veya bir başkasının, mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi durumunda ne yapacaklarıyla ilgili soru karşısında Özel, "Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur, devam ederiz. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez" ifadelerini kullandı.

"Ankara'ya çekilsek duracaklar"

Özgür Özel, "Peki sizin dokunulmazlığınızın kaldırılıp tutuklanma tehlikeniz var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. Bana 'Ankara'da otur, mitingleri bitir, biz de bu saldırıları bitirelim' mesajını hâlâ veriyorlar. 'Ekrem İmamoğlu'nu bırak, mitingleri durdur, paşa paşa muhalefet yap' diyorlar. Bunu kabul etsem hiç sorun kalmayacak. Talepleri bu. Bizi hala Ankara'ya çekmeye çalışıyorlar. Çekilsek duracaklar.

Yapamam. 50 miting, 50 eylem yaptık. Vatandaş bize güvendi. Meydanları dolduruyor. Gençler bize inandı. Her şeyi göze alıp geliyorlar. Onları hayâl kırıklığına uğratamam. Bir kere daha hayâl kırıklığına dayanamaz bu halk. Onların hayâllerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderiz. Ben hâlâ bu ülkede hukukçular olduğuna inanıyorum."

"Bölünmeyiz, sonuna kadar mücadele ederiz"

Özgür Özel, görevden uzaklaştırılmaları durumunda yeni bir parti kuracakları ve partiyi bölecekleri yönündeki iddialarla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu değil. Bu, CHP; herhangi bir parti değil. Bölemeyiz, bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. Bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz."