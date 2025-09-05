Canan Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama: Gürsel Tekin ile il binasına gidecek mi?

CHP'ye kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğini, Kaftancıoğlu'yla beraber üç kişinin daha beraberinde olacağını söylediği iddia edildi.

TGRT'de Taksim Meydanı programında konuşan, CHP'nin disipline sevk ettiği Barış Yarkadaş, kayyum Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceği iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu hep birlikte İstanbul il Başkanlığına gidecek."

"Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Canan Kaftancıoğlu ile gideceğiz"

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk de bu sabah konuya dair Gürsel Tekin ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Öztürk'ün aktardığına göre Tekin, "Yanımda daha önceki il başkanlarımız Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Canan Kaftancıoğlu ve ben olacağım, hep birlikte gideceğiz" dedi.

Öztürk’ün “Canan Hanım kesin geliyor mu?” sorusuna Gürsel Tekin, Kaftancıoğlu’nun yakın bir akrabasının Ordu’da ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını, bu nedenle Kaftancıoğlu’nun şu anda Ordu’da bulunduğunu belirtti. Tekin, sağlık durumunda ciddi bir gelişme olmazsa Kaftancıoğlu’nun pazartesi günü il binasına geleceğini ifade etti.

Kaftancıoğlu cephesi ne dedi?

Bu iddianın ardından, Canan Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama geldi. Halk TV'nin haberine göre Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da olmadığı ve acil bir durumu olduğu bildirildi.

Söz konusu iddiaların doğru olup olmadığı hakkında henüz bir teyit alınmadığı ifade edilerek, Kaftancıoğlu’nun pazartesi günü İstanbul'da olup olmayacağı konusunda bilgi paylaşımının gün içerisinde yapılacağı kaydedildi.

"Kaftancıoğlu, İstanbul dışındadır"

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz da iddialara açıklık getirdi.

Poyraz, "Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır. 'Aradık – mesaj attık, ulaşamadık' tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.