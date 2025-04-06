Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'nin kayyum ihtimaline karşı düzenleme kararı aldığı olağanüstü kurultay bugün gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Özel yeniden Genel Başkan seçildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultayda tek aday olarak girdiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden genel başkanlığa seçildi. Saat 14:25 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Kurultayda toplam bin 276 delege oy kullandı. Özel, geçerli oyların tamamı olan bin 171 oyu aldı. 105 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.

"Tarihi bir gündeyiz"

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Özel, "Tarihi bir gündeyiz. Çünkü bu partiye çok büyük haksızlıklar yapıldı, büyük kumpaslar kuruldu. Bugün ayağa kalkan delegelerimizle ilgili her biri bomboş iftiralar atıldı. 47 yıl 2'nci parti olmuşuz, hazmetmişiz, bir kere ikinci parti oldular yapmadıklarını bırakmadıklar. Millet, halkımız bunu görüyor. Bundan 1,5 yıl önce ilk turda 600 küsur oy almıştım ve ikinci tura kalmıştı. Ankara'ya gelen bin 300 delege, iradelerini tazeliyorlar. Bundan sonra bu iftiraları atanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamaya çalışanlar, bakalım milletin yüzüne nasıl bakacaklar? Biz partimize, delegelerimize güveniyoruz" dedi.

Miting saat 16:00'da olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın ardından saat 16:00'daki Ankara Mitingi'nde vatandaşlarla buluşacak.

Miting için CHP otobüsü alana getirildi, partililerin alana girebilmesi için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin yanındaki park alanında önlemler alındı.

Özel ve Şimşek kameralar önünde tartıştı

Kurultay devam ederken Ümit Uysal, adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek ise adaylık için gerekli şartları sağlayamadı. Şimşek yaptığı açıklamada 97 delege imzasına sahip olduğunu, 5 dakika geç kalındığı için divanın kabul etmediğini söyledi.

Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le kameralar önünde tartıştı. Şimşek, yaptığı açıklamada, "Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum" dedi.

İmamoğlu'ndan kurultay mesajı

Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu kurultaya ilişkin mesajında "Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır" dedi.