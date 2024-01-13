Özgür Özel: Yeter, artık susmayacağız

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından CHP Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) bugün olağanüstü olarak toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Son bir ayda 25 askerin şehit olduğunu, bu askerlerden 23’ünün Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit edildiğini belirten CHP lideri, iktidara sordukları 6 soruyu şöyle hatırlattı:

İstihbarat zaafiyeti var mı?

"20 aydır süren Pençe – Kilit harekatının siyasi ve askeri hedefleri, bu hedeflere ulaşılma durumu nedir?

Bölgede teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde zafiyet var mıdır?

Teröristlerin saldırıları, üs bölgelerinin mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor?

İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu?

Üs bölgelerinin termal kamera vb. gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Yetersizse neden hızla giderilmiyor?

Özellikle ‘altın saat’ olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi müdahale için imkân ve kabiliyetler yeterli mi? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesinin bu zafiyetteki payı nedir?"

O çocuklar eksi 14 derecede can veriyor

Özel, şöyle devam etti:

"Biz evlatlarımızın kanı akmasın diyoruz. Tebdir alın diyoruz, akılcı olun diyoruz. O üs bölgesinde kalınacaksa güvenlik tedbirleri tam alınacak. Alınamayacaksa o evlatlara orada veda edilmeyecek diyoruz. Sırça köşklerinden oturup tweet atmakla, önüne gelene terörist demekle olmuyor. Eksi 14 derecede can veriyor o çocuklar.

Bir sene sonra herkese evini vereceğim diye oyunu alan Recep Tayyip Erdoğan’ın kandırdıklarının içinde bulunduğu durum. Şehit ailesinin yüreğine ateş çadırda düşüyor. Geliyor bayraklıyorlar. Sosyal medyada haber çıkınca vali beye yalanlıyorlar. Sonra Mehmet Özhaseki, kendi valisini yalanlıyor. Güvenlik toplantısı saraylarda yapılırken, acılar sıvasız evlerde, cam yerine naylon çekilmiş evlerde yaşanıyor.

Biz de bu millet da artık susmayacak

Artık susmayacağız. Artık yeter. Bu millet susmayacak. Biz susmayacağız. Biz konuşmuyoruz, yeni şehitler geliyor. Bu oyuna artık bu millet gelmeyecek."

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından CHP MYK olağanüstü toplanma kararı almıştı. CHP’nin Ankara’da düzenlenecek anayasa mitingi de iptal edilmişti.