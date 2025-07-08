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Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin için tutuklama talebi!

Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi
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Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin için tutuklama talebi!
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Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Şahin’in ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklanması talep edildi. 

Ahmet Şahin’in de aralarında olduğu 6 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Savcılığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin’in de aralarında olduğu 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şahin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı

Belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında çıkan "rüşvet" iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı. Şahin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı.

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İddiaları reddetmişti

Şahin, emniyetteki ifadesinde rüşvet aldığı iddialarını reddetti. Şahin, Ali Nuhoğlu'nu tanımadığını ve görüşmediğini belirtti. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra belediyedeki görevini de hatırlatan Şahin, dosyada delil olarak sunulan HTS kayıtlarının ve baz incelemelerinin belirtildiği Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy gibi yerlerin kendi çalışma alanında olan yerler olduğunu belirtti. Bu bölgede belediyenin ek hizmet binasını kullandığını ve bu bölgelerde bulunmasının doğal olduğunu kaydetti.

Ahmet Şahin kimdir, kaç yaşında?

1975 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Şahin, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. İlköğrenimini Sarıyer Pertevniyal İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Büyükçekmece Lisesi’nde aldı.Üniversite öğrenimini Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nde ve ABD’deki Southeastern University Washington D.C.’de Turizm ve Konaklama İşletmeciliği alanında tamamladı. Eğitim hayatının ardından turizm sektöründe çeşitli görevler üstlendi.

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