Özgür Özel'den 'Aleviler' çıkışı: Eşit vatandaşlık hakları verilmemiştir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliklerine katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu topraklarında öğretisiyle sonsuzluğu yakalayan en önemli değerlerimizdendir. Zamandan ve mekandan bağımsız derinliği, tüm insanlığı kapsayıcılığı ile çok önemli bir birliği öne çıkarır. Kardeşliğin ve barışın sesini; taşın, ağacın, insanın canlı cansız tüm varlıkların dilini konuşarak yükseltir. Onun yaşayışı ve öğretisi çeşitlilik içinde yüce bir birliği anlatır" dedi.

Sokak hayvanları yasasına tepki

Sokak hayvanlarının öldürülmesine olanak tanıyan yasaya değinen İmamoğlu, "Ne yazık ki, dünyanın dört bir yanında acıların yaşanmaya devam ettiği, ülkemizde de farklı sıkıntıların arttığı hatta tüm varlıkların can hakkını savunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzurunda söylemeye dilim varmıyor ama kedinin, köpeğin öldürülmesinin bile yasaya dönüştürülme çabasının gösterildiği günlerde Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzurundayız. Ne yazık ki farklı meziyetler göstererek üzmeyi, kırmayı yok saymayı ve insanları kutuplaştırmayı ayrıştırmayı kan dökmeyi dahi düşünecek kadar ve buna kendi hakkıymış gibi davranacak kadar ileri seviyede şiddeti savunanların olduğu bir ortamdayız" diye konuştu.

"Hep birlikte kararlı bir biçimde bu memleketin velilerinin, değerlerinin, ermişlerinin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolu yolumuzdur" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bu yol bize birleşmeyi emreder. Bu yol bize bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı emreder. Bu yol bize 86 milyon yurttaşımızın hiçbirisini dışarıda bırakmamayı, bu vatanın her varlığının, her nimetinin, her karış toprağının eşit hissedarı olmayı emreder" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ni düzenleme konusunda protokol imzaladıklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Dimdik duranların dergahıdır

Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu "800 yıldır bu topraklarda bir aydınlık varsa, bir umut varsa, bir direniş varsa dahası insanlığa dair ne varsa orada onu görürüz. Onu yaşarız. Yani hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'yi" diyen Kılıçdaroğlu, "O çağının filozofu değil, geleceğin güneşidir. Fikri, derinliği, sözde değil, öze bakar. Bu dergah özünde de, sözünde de eğri olanların değil, dimdik duranların dergahıdır. Bu topraklar binlerce yıldır, yüzlerce savaş, işgal, acı ve gözyaşı görse de bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların suyunu içmiş, aşını yemiş, Hacı Bektaş ve öğrencileri 800 yıldır onlarca devletin, yüzlerce mücadelenin mihenk taşıdır, sarsılmaz temelidir" diye konuştu.



ÖZGÜR ÖZEL: KERBELA'DA AKAN KAN, ÇORUM'DA, MARAŞ'TA, SİVAS'TA AKMAYA DEVAM ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında "753 sene önce Hakka yürüyen ama söyledikleri ve yaptıklarıyla bugünümüze ışık tutan, ışık saçan hünkarın huzurundayız. Daha Avrupa'da Rönesans, Reform ortaya çıkmamışken; modern batı aydınlanması yaşanmamışken, bırakın evrensel insan hakları sözleşmesini, evrensel insan hakları değerleri tartışılmazken, '72 millete bir nazar ile bak' diyen, 'dili, dini, rengi, ne olursa olsun, iyiler iyidir' diyen, bırakın seçme seçilme hakkını dünyada kadının yeri yokken 'bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok' diyerek kadını karar süreçlerinin içine dahil edip, kadın sözünü erkek sözüyle bir gören hünkarın huzurundayız" dedi.

"Bu topraklarda çok acı dönemler, çok acı günler, çok acı aylar, yıllar yaşandı" diyen Özel, "Yüz yıllardır kan, gözyaşı, zulüm bir durduysa üç yürüdü. Kerbela'da akan kan, Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta akmaya devam etti. Kerbela'nın direnci sokak ortasında katledilen bilim insanlarının, sendikacıların, gazetecilerin, Berkin Elvanların, milyonların katıldığı cenaze törenlerinde o direnç vardı. Kerbela'nın yası, kimi zaman Berkin'in, Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in mezarının başına bir sis gibi kondu. Hünkarın yolundan gidenler, nefis karanlığını mağfiret ışığı ile gönül karanlığını aşk ışığı ile aydınlatmaya devam ettiler. Ellerine bir gün silah almadan, şiddete hiç başvurmadan, cahiliye döneminin araçlarına bulaşmadan mücadelelerine devam ettiler. Mazlumlar zalimin kötülüğüne ne boyun eğdi ne ortak oldu ne de onlara uydu" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin farklı bir anma töreni düzenlemesini eleştiren Özgür Özel, "İktidar partisinin burada yıllardır süren bir geleneği yok sayarak, buradaki canların meşru temsilcilerini akıllarınca dışlayarak, 15 Ağustos akşamı apar topar alternatif bir tören tertip etmelerini en başta Hacı Bektaş'ın mirasına yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyor ve kınıyorum" diye konuştu.

"Alevilere eşit vatandaşlık verilmedi"

Alevilerin ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye vicdanları yaralayan bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla, Alevilere eşit vatandaşlık hakkını vermemiştir. Anayasa'daki tüm ifadelere rağmen kanunları uygularken Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, haklı talepleri görmezden gelinmektedir. Cemevleri Aleviler için ibadethanedir, bizler için de ibadethane olacaktır. Bu yasal hak tanınana kadar sizin mücadeleniz benim mücadelemdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na adıyla Alevilerin kabul etmediği bir kurum ve işleyiş oluşturuldu. Vaktiyle 'Cemevi cümbüş evi' diyen, cemle 'cümbüşü' bir tutan bir anlayışın yönettiği bir ülkede, cümbüşün yerinin Kültür Bakanlığı olduğu kabulüyle bir inancı Kültür Bakanlığı'na bağlayarak bu hakareti kurumsallaştıran anlayışa itiraz ediyoruz. Madımak utancıyla bu devlet hala yüzleşmemiştir. Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

Genel başkanlık vurgusu

"Yolculuğumuz, ülkemiz için, barışa, adalete, hoşgörüye, güzel ahlaka, erdeme, bilime ve umuda giden bir yolculuğu temsil ediyor. Yolumuzu bu toprakların değerleriyle, Hünkar Hacı Bektaş'ın, Abdal Musa'nın, Mevlana'nın Yunus Emre'nin ve nice eren ve evliyanın öğretileriyle aydınlatıyoruz. Aslan ile ceylanın bir arada yaşayabildiği, bereketin ve hoşgörünün egemen olduğu bir ülkeyi gelecek nesillere miras bırakana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İki büyük eserimden biridir' dediği partinin genel başkanı olarak bulunuyorum. Hacı Bektaş'tan tüm Türkiye'ye söylemek isterim ki bu partinin ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de tüm genel başkanlarına da benden önceki genel başkanı çok kıymetli Kemal Kılıçdaroğlu'na da vefamızı göstermenin en önemli yolu onların partisini iktidar yapmaktır. Hep birlikte bunu başaracağımıza ant içiyorum."