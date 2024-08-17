Son dakika! İzmir'de Ali Koç'a saldırı: Yere düştü, yabancı madde yağdı

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.

Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı. Koç'a bir şişe isabet etti.

Saldırgan Göztepe yöneticisi çıktı

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, boynunda yaka kartı olan ve Göztepe yönetiminde olduğu öğrenilen Fatih Özkan arkadan saldırdı. Koç o saldırı sonrası yere düştü. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek saldırganı yaka paça dışarı aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik güçlerinin korumasıyla içeri gitti.

Koç'un saldırıya uğradığı an böyle kayıtlara geçti. İşte o görüntüler...