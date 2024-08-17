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Büyükada'da iki katlı binada yangın!

Büyükada'da eski Musiki Cemiyeti binasında yangın çıktı. İki katlı binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi
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Büyükada'da iki katlı binada yangın!
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İstanbul Büyükada'da Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu eski Musiki Cemiyeti binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangında binanın tamamen yandığı öğrenildi.

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