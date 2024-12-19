Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: 'Talebimiz 30, bunun altında yokuz' dedik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Birleşik Metal-İş Sendikası eylemini ziyaret etti.

Özel, sendika ve işçilerin emek sömürüşüne karşı direndiğini, hak aradıklarını ve hak arayanın yanında durduklarını söyledi. Tüm emekçi işçileri sendikal mücadeleye davet ettiğini ifade eden Özel, "Elbette sendikanın iyisi var, kötüsü var ama hiçbir sendika, sendikasız olmaktan daha kötü değildir. Nerede işçinin yanına gelir, bir emekçi kardeşimiz sendikalı olmayı teklif ediyorsa, örgütlenmeyi teklif ediyorsa, birlikte mücadeleyi teklif ediyorsa aslında yarınlardaki evladının geleceğini birlikte korumayı, altın terine birlikte sahip çıkmayı, kendisini ezmeye çalışanlara karşı birlikte olmayı teklif ediyordur. Tüm emekçilere sesleniyorum, örgütlenin" dedi.

"Talebimiz 30, bunun altında yokuz"

Birleşik Metal-İş Sendikası’na bağlı işçilerin bu süreçte haklarını istediklerine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’de 17 bin 2 lira gibi bırakın ücret olmayı, yoksulluk sınırının neredeyse 4’te birine denk gelen, açlık sınırının 3 bin lira altında olan bir ücreti, bütün bir yıl boyunca asgari ücretliye tutturdular ve bir kuruş zam yapmadılar. Bugün Türkiye asgari ücret zammını konuşuyor. Bugün 3. toplantısını yapan komisyondan yine bir ücret çıkmadı. Biz CHP olarak, çok eksik olduğunu bildiğimiz halde, çok daha iyilerinin hak edildiğini bildiğimiz halde, CHP’den bir destek olması için kamuoyunun da kabulleneceği, esnafında ödeyebileceği, öderken de farklı şekilde destekler alabileceği bir asgari ücreti çok erkenden çok kararlılıkla telaffuz ettik. Biz bunu telaffuz etmeden önce 17 bin liralık asgari ücrete beklenen hedef enflasyon noktasında, kendi hedefleri noktasında yüzde 25-30 zammı konuşacak kadar şuursuzlaşmış, meydanı boş bulmuş iktidar vardı. Kamuoyuna 20-21 bin lira asgari ücreti ve bir yıl boyunca buna zam yapmamayı kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Biz cesaretle çıktık ve şunu haykırdık; ’Talebimiz 30, bunun altında yokuz’ dedik"

"İşverenleri geçim ücreti değil, sefalet ücreti teklif ettiler"

Sendika ve işçilerin hak arayış eyleminin kıymetli olduğunu söyleyen Özel, "Bu mücadeleye destek verecek olan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize, yanlarında bu mücadeleye destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Gelelim burada yaşanılanlara. Burada örgütlü bir sendika var. Sendikada örgütlü işçiler son derece kritik şekilde, son derece zorlu şartlarda ve ağır bir işte, alınlarının teriyle, emeklerinin karşılığıyla evlatlarına ekmek götürmeye, ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Türkiye’deki o çok düşük asgari ücret, işçilerin yüzde 56’sını yutmuşken, bu işçiler o asgari ücretten uzaklaşmak ve alın terinin karşılığını almak isterken, kendilerine dünya devi şirketler, çok karlı şirketler, Türkiye’de ve dünyada çok büyük paralar kazanan işverenleri bir geçim ücreti değil, bir sefalet ücreti teklif ettiler. Onlar da bu sefalet ücretine itiraz ettiler ve kabul etmediler" diye konuştu.

"Mücadeleniz mücadelemizdir"

"Anlaşma olursa imza atılır, olmazsa işçi üretimden gelen gücünün kullanır. Bütün şamalar geçilmiş, en son karar verilmiş. ’Anlaşamıyoruz, biz üretimden gelen gücümüzü kullanıp greve gidiyoruz’ denmiş" ifadelerini kullanan Özel, "Bu noktada Anayasa, ’İşçiler örgütlenebilir, haklarını kullanabilir’ diyor. Buradaki işçiler de grevli bir toplu sözleşme hakkı kazanmışlardı ve bu mücadelenin karşısında iş bırakıyorlar ve işvereni taleplerini karşılamaları için zorlamak istiyorlar. Bu bütün dünyada emekçilerin en önemli kazanımıdır. Türkiye’de de anayasada bu güvence atındadır. Anayasa’ya Kenan Evren’in, askerlerin koydukları madde var. Orada diyor ki; ’Eğer milli güvenlik tehdit altındaysa Cumhurbaşkanı bu grevi erteleyebilir’ Yahu bu maddeyi okuyup da, bu madde üzerinden insan bu eylemi, bu grevi ertelemeyi düşünebilir mi? İnsanda birazcık vicdan olur, insan da birazcık utanmak olur. O maddeyi kullanarak bu eylemi iptal ediyorlar" dedi.

Özel, "Bu iptal kararına karşı mücadeleyi sürdürdüğünüz için, greve devam ettiğiniz için, bu firmada 8., en eskisi 15. günü olan bu mücadeleyi yükselttiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü siz burada bu eyleminizle teslim olmayarak, boyun eğmeyerek Türkiye işçi sınıfının umudu oluyorsunuz. Artık sinmeyeceğinizi, bunların karşısında ezilmeyeceğinizi, öyle yukarlardan bakıp sizi küçük görenlere karşı mücadeleyi bırakmayacağınızı göstererek örnek oluyorsunuz. Ben sizin mücadeleniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Sonuna kadar yanınızdayız, mücadeleniz mücadelemizdir" ifadelerini kullandı.