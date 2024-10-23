Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'Öcalan' açıklamasına yanıt: Samimiyetsizliğe karşıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili yeni kritik değerlendirmeler yaptı.

"Biz anayasa çiğneyenlerle anayasa yapmayız"

"Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez" diyen Özel, "Bir yandan bir sorunu çözeceğiz derken başka sorunlar üzerine şüpheler vardı. Daha önce anayasa masasına oturmadık, mevcut anayasaya uyulmadıkça, antidemokratik tavırlardan vazgeçilmediyse, anayasanın en ufak virgülüne kadar sadakat gösterilmedikçe, biz anayasa çiğneyenlerle anayasa yapmayız. CHP'yi masaya böyle sokabilir miyiz diyorsa, niyet buysa bu oyuna gelmeyiz. Bu işin bütün aşamalarında samimiyetle oluruz, bir tek samimiyetsizliğe itiraz ederiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

Özel, Bahçeli'nin açıklamalarının Türkiye'yi önemli bir eşiğe getirdiğini belirterek, herkesin bu süreci anlamaya çalıştığını söyledi. Özel, "Biz meseleye Bahçeli'nin açıklamalarının sadece bir kişinin özgürlüğü ya da af konusu olarak değil, sürecin daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesi gerektiği yerden bakıyoruz. Terör örgütünün ortadan kaldırılması için atılacak her adımı önemsiyoruz ve bu sürecin barışla sonuçlanması için engel olmayacağız. Herkes, bu konuda ne söyleyecekse söylesin" dedi.

Ayrıca Kürt sorunu hakkında da konuşan Özel, "Türkiye'de 'Kürt sorunu yoktur' demek, 26 milyon Kürdü ve sorunlarını yok saymak anlamına gelir. Kürtlerin sorunlarının olup olmadığına devlet değil, Kürtler karar verir. Onlar 'Sorunumuz kalmadı' diyene kadar bu sorun devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu sorun 86 milyonun iradesiyle çözülecek"

Özgür Özel, Türkiye’nin terörle mücadele ve Kürt sorununa ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi. Terörün tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu belirten Özel, "Kürtlerin sorunu da sadece Kürtlerin değil, tüm Türkiye’nin sorunudur" dedi.

Özel, olası yeni bir süreç konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bir kez daha bir süreç yürütülecekse, bu süreç sonrası daha fazla acı yaşanmaması için dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı. Sorunun çözümünün 86 milyon vatandaşın iradesiyle gerçekleşeceğini belirten Özel, "Kürt sorunu yoktur diyerek, Erdoğan’ın kendi sorunlarını çözme çabalarıyla ilgili şüpheler giderilmelidir" diyerek, hükümetin bu konudaki tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu.