Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt: 'Soyumu sopumu soranlara bildirilir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Özel “baba ocağına dönüş” çağrısına uyan 650 kişiyi temsilen kürsüde yeni katılımcılara rozetlerini taktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Çok sayıda parti yöneticimiz ve hukukçu arkadaşımız Diyarbakır’dalar. Diyarbakır Barosu önceki başkanı görevi sırasında ve herkesin gözlerini önünde 8 yıl önce katledilen Tahir Elçi’nin duruşmasını takip ediyorlar. Yapılması gerekenler yapılmıyor. Zaten cinayetten dakikalar sonra bir el devreye girmişti. Hukuk tesis edilinceye kadar Elçi ailesi artık adaleti bulduğuna inana kadar. Türkan Elçi’nin yüreğinde yanan ateş elbette sönmeyecek ama bir faili meçhul cinayetin aydınlatılmasının verdiği ferahlık onun içine sinene kadar bizim içimize sinmiyor. Sonuna kadar takipçisi olacağız.

* Geçen hafta İBB’nin alt yapı çalışmalarından örnekler vermiştim. CHP’li başkanlar sosyal belediyeciliğin kitabını yazıyorlar. Benim dahi bilmediklerim olduğunu öğrendi. ABB neler yapmış neler. ABB’nin ‘çocuklar üşümesin’ kampanyası üç yıldır sürüyor. 200 bin aileye doğalgaz ve kömür desteği veriyorlar. Üç ayda bin 500 liralık destek veriyor. Doğalgazı olmayan birer ton kömür veriliyor. Yine 200 bin yoksul aileye ayda bir kilo et veriyorlar. Önceki kalsa kimlere neleri yedirdiğini zaten kendi partisi anlatıyordu. ABB 918 köye internet veriyor. 160 bin öğrenciye kırtasiye, 7500’üne servis desteği veriyor. 3 bin öğrenciye sınav ücreti, 17 bin aileye ekmek, 113 bin öğrenciye karne hediyesi veriyor ABB.

* Eğer CHP'li belediye seçerseniz 2 yılda bir kurbanlık koç kadar etten, karne hediyesinden, ödeyemediğiniz sınav parasını ödemeye koşacak sıcacık bir sosyal belediyecilik yapan belediye başkanınız olacak. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımızda CHP'li adayları seçtiğinizde bu sıcak el sizlere de uzanacak. Seçimde sosyal belediyecilik nedir diye gösteren CHP'li belediyelere oy atmaya davet ediyorum. Ankara'yı parsel parsel satanlar, güzel iyi dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık.

* Şimdi emekliye ikramiye konusu konuşuluyor. Tayyip Bey bilmez, Mansur Bey, 20 bin emekliye aylardır bin 250 TL veriyor. Bir kere daha bu desteği verdiğinde vaat edilen 5 bin TL'yi Mansur Bey Ankara'da emeklilere vermiş olacak.

İttifak mesajı

* Bu belediyeleri kendi başımıza kazanmadık. Millet İttifakı olarak dürüst ve çalışkan insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki dönemde de hem siyasi partilerle işbirliklerini konuşmaya, bu belediyeleri korumaya, daha fazlalarını katmaya, bu büyük işbirliğine ve güç birliğine davet ediyoruz.

* Ben Filistin'e gitmek, oradaki katliamı dünyaya duyurmak için başvurularımı yaptım. Bizim mutlaka sınır kapısından geçmemiz, orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Erdoğan, çağrım sanadır. Bu konuda cevap bekliyorum. Türkiye'deki tüm siyasi parti liderlerini al, kol kola Filistin'e gidelim; Türkiye'nin duruşunu dünyaya gösterelim.

* Gerçek bir sivil anayasa için elbette varız. Kadını, çevreyi gözeten kimseyi dışlamayan bir anayasaya ihtiyaç vardır. Ancak AKP'nin, MHP'nin mutfağında pişen bir anayasaya destek vermeyeceğimizi bir kez daha söylüyorum. 9 Kasım'dan bu yana Meclis'te anayasa nöbeti tuttuk. CHP, anayasaya sahip çıkma oturumunu bundan sonra Meclis'te sonlandırıp nasıl kitleselleştireceğimizi konuşup bunu Türkiye'nin gündeminde tutacağız.

* Emekliler açlıkla sınanıyorlar, 7 bin 500 TL'lik emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine çıkartılmalı. Önergemizi Meclis'te oylatacağız. Orada kalkan elleri göreceğiz. CHP, emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için ellerini kaldıracak. AK Partilileri bugün milletimiz bir kez daha görecek.

* Plan Bütçe Komisyonumuz, bu 5 bin TL'nin bir kere değil her ay verilmesi için bir önerge hazırlıyor ve bunu da Meclis'in gündemine getireceğiz. Orada kalkan elleri göreceğiz. CHP, emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için ellerini kaldıracak.

* Cumhuriyet Halk Partisi, 30 Kasım perşembe akşamı, 21. gününde 500. saatinde anayasaya sahip çıkma için Adalet Oturumunu sonlandıracak.

Bahçeli'ye yanıt

* Devlet Bey benim memleketim Manisa'da Manisalı hemşehrilerimiz sandığa gidip MHP'li belediye başkanı seçebiliyorlar, mazbatasını alıp görevini yapıyor. Sizin memleketiniz Osmaniye'de MHP'li de AK Partili de görevini yapabiliyor. Tayyip Bey'in memleketi Rize'de istediği belediye başkanını seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de, toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir, sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler bu memlekette daha az eşittir.

* Devlet Bey, benim ibadethanem camiler ibadethane olarak kabul ediliyor, ama Alevilerin ibadethanesi Cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Sünniler eşittir ama bu uygulama ve maruz kaldıkları ayrımcılık yüzünden Aleviler bu memlekette daha az eşittir.

* Yarın bir talimat verin Ülkü Ocakları Taksim'e çıkar, Tayyip Bey isterse Osmanlı Ocakları çıkar, 1 Mayıs olur sendikalar Taksim'e çıkamaz, 8 Mart olur kadınlar Taksim'e çıkamaz, evladını arayan Cumartesi Anneleri Taksim'e çıkamaz, muhalif gazeteciler haber yazarlar kodesten çıkamazlar. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhaliflere düşman hukuk uyguladığınız için muhalifler daha az eşittir.

* Devlet Bey'in bugünkü konuşmasında birçok hakaret var ama benim konuşmalarımı alıp diyor ki 'Bu soysuz iddia tümüyle mühdandır'. O metin yazarı kimdir, o ekipte kimler vardır çok iyi biliyorum, o arkadaşları Sinan Ateş'in ailesi de çok iyi biliyor. Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik'tedir, babamın babası üzerinden soyumuz Üsküp'tedir. Soyumu sopumu soranlara bildirilir.