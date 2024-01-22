Özgür Özel'den Başak Demirtaş açıklaması: Erdoğan'ı yalanlar nitelikte

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Pertek Çayı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

Özel, yerel seçimlerden ekonomideki son göstergelere kadar birçok konu hakkında soruları yanıtladı.

Özgür Özel, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahttin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı olacağı iddiaları ve DEM Parti ile yapılan görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

“Başak Demirtaş’ın yaptığı açıklamaların tamamı aslında Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar söylediği tüm sözleri yalanlar nitelikte. Ne diyorlardı? ‘CHP demleniyor, DEM Partisi ile kapalı kapılar ardına iş birliği yapıyor, kamuoyuna açıklanmayan iş birlikleri var’ diyorlardı. Oysa Başak Hanım’ın açıklamalarından ortaya çıktı ki bahsettikleri gibi kamuoyunun bilmediği hiçbir şey yok. Biz de bütün kamuoyu ile birlikte Başak Hanım’ın açıklamasını dinledik. Bu açıklamasından herkesle birlikte haberdar olduk. Efendim siz gizli kapaklı DEM ile bir şey görüşüyor musunuz? Bizim söylediğimiz bir tek şu kamuoyunun gözünün önünde, ne oluyorsa, bize nezaket ziyaretinde bulundular, biz onlara nezaket ziyaretinde bulunduk. Birçok gündemi değerlendirdik. DEM Partisi’nin Parti Meclisi’nin bir açıklaması var. ‘Kent uzlaşısı arayacağız’ diye. Biz de üzerlerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz. Bunun dışında DEM Parti’nin yaptığı açıklama, Parti Meclisinde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiri ile ilgisi ya da gizli kapılar ardında bir görüşme yok. Zaten ilan edilen adaylardan da bunu hep birlikte izliyorsunuz. Başak Hanım'ın her Türk vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanma ile ilgili kendisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim denen yaklaşık herkesin saygı duyması gereken yaklaşımdır. Ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir.”

“İmamoğlu İstanbulluya iyi geldi”

“Şartlı durumlar, gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden bir şey doğru değil. Ama CHP olarak meseleye şöyle bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul’a ve İstanbulluya iyi geldi. Sadece CHP’lilere iyi gelmedi, bütün İstanbul’a iyi geldi. Bu İstanbul’un içinde AK Partililer de, MHP’liler de, HDP’liler de var. Alevi’si, Sünni’si, Türk’ü, Kürt’ü var, Şafisi, Boşnak’ı var. Bütün İstanbul’a iyi geldi. Onun için bir 5 yıl daha biz Ekrem İmamoğlu’na İstanbullulardan bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik ve kendisini adaylaştırdık. İstanbullular yetki verirse bir 5 yıl daha ranttan uzak, çevreye duyarlı, sosyal belediyeciliğin iyi yapıldığı, ayrımcılığın olmadığı, partizanlığın olmadığı bir belediyecilik olacak. Murat Kurum’un partisinin geçmişinde, onların belediyecilik anlayışında partizanlık, rantçılık, helikopterden bakıp da İstanbul’un güzel arazilerinin Arap şeyhlerine verilmesi var. Katar Emiri’ne verilmesi var. ‘Onu o iş adamına teklif edin, bunu buna verin var.’ Tepeden değil içinden baktığımızda İstanbul’un güzelliklerini İstanbulluların istifadesine sunuyoruz. Dünya kadar park ve sosyal donatı alanları yapıyoruz. Sosyal belediyecilik yapıyoruz. Karar, ‘İstanbul bir partinin ve bir kişinin çevresinin, ailesinin çıkarına mı yönetilsin, bütün İstanbul’un çıkarına mı yönetilsin?’ Meseleye bence İstanbul seçmeni buradan bakacaktır.”

“Oldukça mesafe alacağız”

Genel Başkan Özel, CHP’nin diğer belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Önümüzdeki hafta içinde Perşembe ya da Cuma günü yapacağımız Parti Meclisi toplantısında çok sayıda belediye başkan adayımızı daha açıklayacağız. Tahmin ediyorum ondan sonraya da bir Parti Meclisimiz daha kalabilir. Belki çok istisnai haller için Parti Meclisleri yapılabilir. Ama bu Cuma günü ve önümüzdeki hafta oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum.”

Yeni zam iddiaları ve Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın durumu

Özgür Özel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialar ile iktidarın seçim öncesi emekliye yeni zam yapacağı iddialarını ise şöyle yorumladı:

“Merkez Bankası, Türkiye’nin en önemli, köklü kurumlarından bir tanesi. Kanunla kurulmuş, kuralları olan ve geleneği olan bir kurum. Bu kurumun bu hale düşürülmesi kötü. Ben iddiaların tamamını doğru kabul ederek ya da yanlış kabul ederek ne Gaye Hanıma ve ailesine haksızlık etmek, ne de birisini bilmeksizin korumak isterim. Ama burada bu görevi hepimiz adına kim yapacak? Bu koca kurumun teftiş kurulu, ilgili kurulları var. Bu kurulların hızla çalıştırılması durumu açığa çıkarması gerekirken meseleyi bir parti içi iç çekişme haline getiren. AK Parti içindeki çekişmeleri, çatışmaları Merkez Bankası üzerinden yapan korkunç bir anlayışla karşı karşıyayız. Merkez Bankası’nda vesayet savaşları yaşanıyor şu anda. ‘Ekonomiden sorumlu bakanın ekibi Gaye Hanımdan kurtulmak istiyor, onun için itibar suikastı yapıyor’ diyenler var. Ya da onu orada tutmak isteyenler şöyle yanıt veriyor diyenler var. Merkez Bankası gibi köklü bir kuruluşa yakışmıyor. Şu kadarını söyleyeyim. Gaye Hanım gibi iyi yetişmiş, yurtdışında özel sektörde de olsa önemli görevlerde bulunmuş birisi iktidar partisi tarafından Türkiye’ye getirildi. Şimdi iktidar partisi faizlerle ilgili başka bir yola girdi. ‘Rasyonel politikalar uygulayacağız’ dediler. Merkez Bankası’nın burada bağımsızlığı son derece önemli. Bu bağımsızlıktan rahatsız olan birilerinin söz dinlemiyor diye genç ve iyi eğitimli, küçücük çocuğu olan birisinin özel hayatı ve ailesi üzerinden giriştiği itibar suikastı doğru iş değil. Görevden mi alacaksınız, efendi gibi alın görevden. Yerine kimi istiyorsanız atayın. Bugüne kadar getirdiklerinizden ne hayır gördük de götürdüklerinizden medet umalım. Ama bu tip davranışlar hoş değil. Bunlar saray entrikaları, demokrasilerde Merkez Bankası Başkanları saray entrikaları ile değiştirilmez. Demokrasilerde Merkez Bankası Başkanı bir yanlış yapıyorsa o yanlış kendi içinde, siyaset tarafından değerlendirilir. Piyasaları da üzmeden, kimseye de güvensizlik yaratmadan doğrusu yapılır. Esas sorun kendi kanununda 5 yılda bir değişmesi gereken bir makamı 5 yılda 4 kez değiştiren siyasi iktidarın Türkiye’ye yaptığıdır. Bu kurumda ne itibar, ne haysiyet bıraktılar. Şimdi Gaye Hanımı da böyle göndersinler. Yarın görevden alsa bir şey demem, kendi siyasi tasarrufu. Ama bu tür saray entrikaları ile yolladınız. Yarın iyi yetişmiş bir başkasını davet edeceksiniz bu göreve. Gelir mi? Anasını, babasını karıştır, annesinden süt emen bebeğini karıştır. Böyle mi Merkez Bankası Başkanı değiştireceksiniz? Böyle işler demokrasinin olmadığı saraylarda olur. Saray entrikalarına Merkez Bankasının ihtiyacı yok.”

Asgari ücret açıklaması

“Uzun süredir şunu söylüyoruz. Bir kere Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücret değildi, 1,5 asgari ücretti. Bugünkü asgari ücrete göre hesaplarsanız 25 bin liraydı. Son çekilen en düşük emekli maaşı kaç para? 7 bin 500 lira. Güya zam yaptılar, 10 bin lira yaptılar. Asgari ücretin yüzde 55. Bu yetmez, bu açlık, sefalet, yoksulluk demek. Şimdi ben diyorum ki, en az bir asgari ücret yapın, ilk adım. Sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarın. Yapmayız diyorlardı, uzun süre dile getirdik. Şimdi seyyanen zam konuşuluyor. Öyle 1-2 bin lira değil. İlla seyyanen zam vereceksen 7 bin lira vereceksin ki en düşük emekli maaşı önce asgari ücret olacak. Bu da yetmez, bunu yapıp orada bırakmak yetmez. Yazacağız kanuna en düşük emekli maaşı asgari ücrettir. Asgari ücret arttı mı, en düşük emekli maaşı da artacak. 7 bin liralık seyyanen zammı kabul edebiliriz. Herhangi bir seyyanen zam yeterli değil. En az 7 bin lira olmalı. Yetmez, kanuna bundan sonra en düşük emekli maaşının asgari ücretle birlikte artacağı yazılmalıdır.”

“Dalokay’ı anmadan olmaz”

“Şu anda Pertek feribotundayız. Tunceli’deyiz. Güzel bir gün geçirdik. Bir devlet adamı ve kuvvetli bir siyasetçiyi andık. Ama Pertek feribotunun üzerinde Pertek’i de arkamıza almışken Vedat Dalokay’ı anmadan olmaz. Vedat Dalokay Perteklidir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Ankara’yı Ankara yapan, Başkent kimliğine büründüren, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip çok önemli bir isimdir. Çizdiği bir cami şu anda dünyanın en önemli yeni nesil camilerinden bir tanesi olarak Aşkabat’ta bulunmaktadır. Vedat Dalokay’ın memleketinden bütün Türkiye’ye şunu söyleyelim. CHP’nin kadroları çok iyi belediyecilik yapan kadrolardır. Pertek Belediyesi 5 yıldır elimizde, bütün Pertek ondan memnun. Ümit ediyoruz, Pertek’i ve Tunceli’deki belediyeleri elimizde tutup, Tunceli Belediyesi’ni kazanıp Türkiye’de de belediye, büyükşehir belediye sayımızı en az 15’e, belediye sayımızı çok yukarı rakamlara taşıyıp, ilerleyen günlerde CHP’nin iyi belediyecilik anlayışı ile herkesi tanıştıracağız. Bütün Türkiye’de bir gerçek var, göç alan belediyeleri biz yönetiyoruz, göç veren belediyeleri AK Parti yönetiyor. AK Parti’nin seçmenleri, maalesef hepinizi birden Beşiktaş, Karşıyaka, Yenişehir, Kadıköy, Çankaya’ya taşıyamayız ama siz vereceğiniz oylar ile iyi belediyecilik anlayışını iliniz ve ilçenize taşıyabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımıza CHP’nin belediye başkanlarını seçmelerini öneriyoruz.”

“Yavaş’ın hizmetlerine güveniyoruz”

Genel Başkan Özgür Özel, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a ilişkin soruya ise “Bu tip partilerin geçmişte kendi içinde yaşadıkları polemiklere filan bel bağlayacak, medet umacak, siyaset beklentisi olacak durumda değiliz. Biz Ankara’yı kazanmak için Turgut Altınok’un Recep Tayyip Erdoğan’a ne dediğine güvenmiyoruz. Biz Ankara’da Mansur Yavaş’ın Ankaralılara ne hizmetler yaptığına güveniyoruz. Çok iyi hizmetler yaptı ve karşılığını alacak.” dedi.