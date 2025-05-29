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Özgür Özel'den DİSK'e ziyaret: Asgari ücrete ara zam için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız

DİSK'e ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadele yapmak zorundayız" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den DİSK'e ziyaret: Asgari ücrete ara zam için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.

Özgür Özel ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de asgari ücret 1 yıl boyunca bir kuruş zam görmedi"

Özel, açıklamasında, "Haziran ayı boyunca sürdüreceğimiz, yükselteceğimiz sesin ilk adımını atıyoruz. Temel talebimiz şudur; Türkiye'de asgari ücret 1 yıl boyunca bir kuruş zam görmedi. Oysa bu ülkeyi yöneten iktidar, emekçilerden oy isterken şunu söylüyordu; 'enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda 4 zam düşünülebilir.' Oyu aldıktan sonra sırtını döndü emekçilere" ifadelerini kullandı.

"CHP iktidarında bütün işçiler sendikalı olacak"

İşçilere çağrı yapan Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün işçileri, sendikalarda örgütlenmeye, sendikalı olmaya davet ediyoruz. Sendikalı olmayan emek sömürülür.

Ekmek için mücadele edelim, ekmek için talepte bulunalım. Mutlaka ve mutlaka asgari ücrete bir düzenleme bir ara zam yapılması için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız. Aslında meselenin özü şu açıdan çok değerli. CHP iktidarında bütün işçiler sendikalı olacak. Bu mücadele demokratik zeminde sürdürülecek. İşçinin haklı talepleri, işverenin yaşadıkları zorluklar vardır. İşçi ve işverenin bir araya gelmesi gerekir."

Asgari ücret için ara zam vurgusu yapan Özel, "Mutlaka ama mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadele yapmak zorundayız" dedi.

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