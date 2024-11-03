Özgür Özel'den Ebru Gündeş konseri açıklaması: Haberimiz yoktu, olmamalıydı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili kampının üçüncü günü bugün de Parti Meclisi toplantısıyla devam ediyor. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda PM üyelerine seslenen Özel, edinilen bilgiye göre gündemine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eleştirilen Ebru Gündeş konserini aldı.

“Ebru Gündeş konseri olmamalıydı”

Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre Özel, 69 milyon TL’lik maliyeti ile de eleştiri konusu olan konser için “Ebru Gündeş konseri olmamalıydı” dedi. Ebru Gündeş’in Rıza Zarraf’ın eski eşi olduğunu hatırlatan özel “Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.

Anketlerde CHP yüzde 34.3 ile birinci parti

Parti Meclisi üyelerine genel bilgilendirmelerde de bulunan Özel son anketlere göre birinci parti olduklarını iddia etti. CHP’nin yüzde 34.3 ile birinci sırada yer aldığını kaydeden Özel, AK Parti’nin de yüzde 31.3 oy oranıyla ikinci parti konumunda olduğunu öne sürdü.

“Silivri yazılarımıza yanıt gelmiyor”

Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer’i ziyaret etmek için girişimlerde bulunduklarını ancak ilgili kurumlardan yazılarına yanıt gelmediğini dile getirdi. Özgür Özel, 14 günlük Esenyurt nöbetinin ayrıntılarını da parti meclisi üyeleri ile paylaştı.

Esenyurt nöbetinin ayrıntıları

Buna göre CHP Grup Başkanvekilleri başta olmak üzere milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il ve ilçe örgütlerinden temsilciler 14 gün boyunca Esenyurt Belediyesini ziyaret edecek, personelle selamlaşacak, aynı zamanda ilçede esnaf ziyaretleri de yapılacak.