Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş konseri açıklaması: İnceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"İç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır"

Yavaş yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır"

"Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir" diyen Yavaş, "İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28 - 29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.