  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanya'da sel bölgesinde gerginlik: Halk, Kral Felipe ve Başbakan Saznchez'i protesto etti
Takip Et

İspanya'da sel bölgesinde gerginlik: Halk, Kral Felipe ve Başbakan Saznchez'i protesto etti

İspanya’da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe’ye çamurlu saldırı düzenlendi. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verildi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya'da sel bölgesinde gerginlik: Halk, Kral Felipe ve Başbakan Saznchez'i protesto etti
Takip Et

İspanya’da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, halk tarafından protesto edildi.

Paiporta ziyareti sırasında bölge halkı “Katiller, katiller” sloganı atarken, bazı kişiler ise Kral Felipe’nin üzerine çamur fırlattı. Kral Felipe’yi korumak için korumaları şemsiye açtı.

Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez bölgeyi terk ettiği sırada ise bir grup bulunduğu araca saldırdı. Bölge halkı, sel felaketinin önlenebileceğini ve ekiplerin müdahalede geç kaldığını ifade ederken, merkezi hükümet halka uyarıda bulunmanın bölgesel yetkililerin sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Can kaybı 217’ye yükseldi

Sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybı 217’ye yükseldi. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia’da yaşanırken, 60’tan fazla can kaybı ise Valencia’da yer alan Paiporta’da kayda geçti.

İspanya’daki sel felaketi, 1967 yılında Portekiz’de en az 500 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Avrupa’da tek bir ülkede yaşanan en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

Marmara'da fırtına kabusu! Balıkçılar denize açılamadıMarmara'da fırtına kabusu! Balıkçılar denize açılamadıGündem

 

Bakan Fidan: Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağıdırBakan Fidan: Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağıdırGündem

 

Dünya
Gazze Şeridi'nde can kaybı 43 bin 341’e yükseldi
Gazze Şeridi'nde can kaybı 43 bin 341’e yükseldi
Bebeğini sosyal medyada satmaya çalışan kadın tutuklandı!
Bebeğini sosyal medyada satmaya çalışan kadın tutuklandı!
Washington, Tahran'ı uyardı: Misilleme saldırılarına karşı 'İsrail'i durduramayacak'
Washington, Tahran'ı uyardı: Misilleme saldırılarına karşı 'İsrail'i durduramayacak'
ABD'de 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı
ABD'de 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı
ABD'liler seçim bahislerine 123 milyon dolar harcadı
ABD'liler seçim bahislerine 123 milyon dolar harcadı
Teknoloji şirketlerinin çalışanları en çok Demokrat Parti'ye bağış yaptı
Teknoloji şirketlerinin çalışanları en çok Demokrat Parti'ye bağış yaptı