Marmara'da fırtına kabusu! Balıkçılar denize açılamadı
Poyraz fırtınası Marmara'da gemi trafiğine zor anlar yaşattı. Büyük yük gemileri Tekirdağ kıyılarına demir attı.
Olumsuz hava koşulları Marmara'da gemi trafiğini sekteye uğrattı. Fırtına ile beraber yükselen dalgalar, gemilerin güvenli seyahatini engellerken, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı.
Balıkçılar denize açılamadı
Tekirdağ'daki balıkçılar da fırtınanın etkisiyle denize açılamazken, teknelerini barınaklarda rıhtıma bağladı. Bölgedeki yetkililer, poyrazın etkisinin azalmasının ardından balıkçıların tekrar denize açılarak avcılığa devam edeceğini belirtti.
Hava şartları iyileşince balıkçılar faaliyetlerine devam edecek
Yetkililer, fırtınanın etkisini azaltması ve deniz şartlarının düzelmesiyle balıkçıların faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken, Tekirdağ'daki limanlarda bekleyen gemilerin de uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava şartlarının düzelmesi, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini normal seyrine döndürecek.