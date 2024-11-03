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Marmara'da fırtına kabusu! Balıkçılar denize açılamadı

Poyraz fırtınası Marmara'da gemi trafiğine zor anlar yaşattı. Büyük yük gemileri Tekirdağ kıyılarına demir attı.

Haber Merkezi
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Marmara'da fırtına kabusu! Balıkçılar denize açılamadı
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Olumsuz hava koşulları Marmara'da gemi trafiğini sekteye uğrattı. Fırtına ile beraber yükselen dalgalar, gemilerin güvenli seyahatini engellerken, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı.

Balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ'daki balıkçılar da fırtınanın etkisiyle denize açılamazken, teknelerini barınaklarda rıhtıma bağladı. Bölgedeki yetkililer, poyrazın etkisinin azalmasının ardından balıkçıların tekrar denize açılarak avcılığa devam edeceğini belirtti.

Hava şartları iyileşince balıkçılar faaliyetlerine devam edecek

Yetkililer, fırtınanın etkisini azaltması ve deniz şartlarının düzelmesiyle balıkçıların faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken, Tekirdağ'daki limanlarda bekleyen gemilerin de uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava şartlarının düzelmesi, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini normal seyrine döndürecek.

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