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Saadet Partisi'nin kongresi 24 Kasım Pazar günü yapılacak

Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi, 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi'nin kongresi 24 Kasım Pazar günü yapılacak
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Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongreyi iptal etmiş, kongrenin tüzükte belirtilen "olağan kongre" şeklinde kasım ayında düzenlenmesine karar verilmişti.

Partiden yapılan açıklamada, 9. Olağan Büyük Kongre'nin 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel Başkan Karamollaoğlu'ndan kongreye ilişkin paylaşım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kongrenin Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Karamollaoğlu, "Büyük bir azim, kararlılık ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından taze bir kanla yola devam edecek, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla inanç ve umudumuzu pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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