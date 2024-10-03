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Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Adaylık hevesim yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı, "Bu şartlar altında Erdoğan'ın '5 yılı tamamlayacağım' inadı beyhudedir" dedi. Erken seçim için Kasım 2025'i işaret eden Özel, "Kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Adaylık hevesim yok
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Ben hep 'geçim olmazsa seçim olur' dedim. Bugün Türkiye'de geçim var mı, soruyorum. Meydanlar yok diyor. 'Erken seçim' diye meydanlar inliyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu şartlar altında Erdoğan'ın '5 yılı tamamlayacağım' inadı beyhudedir. Yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği çözmemektedir. Gelecek sene kasım ayı görev süresinin yarısıdır. Eğer erken seçim olursa gelir hep birlikte milletin önüne gideriz. Yok erken seçim olmazsa, bu milleti açlığa, yoksulluğa itip 5 yılın sonuna doğru 'gelin seçimleri 6 ay önce yapalım, ben aday olayım.' Öyle bir şey yok."

"Erken seçim istiyoruz"

Erken seçim için talebini yineleyen Özel, "Önümüzdeki sene en geç kasım ayında desin ki '2025 Mart'ta seçim yapalım', ben dünden razıyım. Bugünden hazırım, koşa koşa sandıktayım, partim de iktidarda. Biz bir erken seçim istiyoruz" diye konuştu.

"Adaylık hevesim yok"

Cumhurbaşkanı adaylığına dair de konuşan Özel, " Kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur. Talebim milletime, ülkeme dairdir. Hedefim CHP'yi iktidar yapmaktır" ifadelerini kullandı.

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