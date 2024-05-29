Özgür Özel'den kadın kolları açıklaması: Söylenenlere kimse inanmasın

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin genel merkezinde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Toplantıda kadın kolları üyelerine seslenen CHP Genel başkanı Özgür Özel "Siz kadın kollarına ve kadının Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki örgütlenmesine ve emeğine sahip çıkmaya devam edin, ben de size destek olmaya devam edeceğim." dedi.

Kadın kollarının ortadan kaldırılması fikirlerinin kendisine kadar sirayet ettiğini belirten Özel, "Kadın kollarında görev yapanların başarılarının ödüllendirilmesinin tüzüğe girmesini istiyoruz" diyerek tartışmalara kapıyı kapattı. Özel, şöyle konuştu:

"(Kadın kolları gerekli mi, değil mi?) diye lüzumsuz tartışmalar oluyor. Hatta bu vehim bazen genel başkana kadar geliyor, bazen bana soruyor. 'böyle diyenler var ne düşünüyorsunuz?' Ben de böyle bir şeyin sadece ve sadece kadınların CHP'deki mücadelesini gerileteceğini, bu söylenenlere kimsenin inanmamasını, tüzük değişikliğinde kadın kollarının ortadan kalkmasının değil, aksine güçlendirilmesinin, kurumsallaşmasının, kadın kollarında görev yapanların başarılarının ödüllendirilmesinin tüzüğe girmesini istiyoruz. Ben kadın kollarını efendim işte partinin zor işlerini yapan kimsenin yapmadığı işleri yapan kadın oldukları için birtakım görevlere layık görülen değil aksine güçlü yanlarından dolayı bu görevlere layık görülenler olarak görüyorum. Çünkü kadının güçlü yönü hem zekasının hem duygusal zekasının çok yüksek olması, ikna kabiliyeti ve kimsenin ikna edemediklerini ikna edebilme yetkinliği hem CHP'nin kollarını bu konuda oldukça başarılı buluyorum. Ama her geçen gün kendimizi geliştirmemiz lazım."

"Kadın kolları üye kampanyası yapacağız"

Özel, gençlik kollarında yapılan üye çalışmasının benzerinin kadın kollarında da yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadın üyesi artış yaşanıyor. Gençlik kolları bir kampanya sürdürüyor şimdi. Orada şimdi büyük bir farkla genç üye sayısı çok hızlı artıyor. Önümüzdeki günlerde sizlerin belirleyebileceği bir zamanda bu sefer kadın kollarına biz start vereceğiz. Özel bir kampanya yapacağız. Zaten yapıyorsunuz ama böyle gençlik kol yaptığımız gibi özel bir kampanya yapacağız. Onun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada yeri gelen üyelerle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nden farklı olarak sakın şöyle bir hissiyat yaratmayalım üyede. 'Ben üye olursam çocuğumu işe alırlar' veya 'ben üye olursam sosyal yardım alırım' bu hissiyat doğru bir hissiyat değil. Bu ayrımcılığa işaret eden bir hissiyat. Biz üye olan olmayan herkese sahip çıkacağız. Ama bizimle birlikte siyaset yapacak arkadaşlarımızı, kadınlarımızı, kadınları mutlaka ekibe dahil edeceğiz. Ama AK Parti gibi kesinlikle ‘gel üye ol ancak öyle iş bulursun’ öyle değil. Biz kimsenin işine ve aşına parti üyeliği üzerinden yaklaşmıyoruz.'

"Size destek olmaya devam edeceğim"

Kadın kollarına destek vereceğini ifade eden Özgür Özel, sözlerini, "Zaten şöyle bir avantajımız var. Ben partinin 81 ilde 973 ilçede halen daha geçmişte de öyleydi şimdi de en çok gezen ve en çok ilçeye giden üyesi benim. Herhalde benden sonra da kadın kolları genel başkanınız olabilir. O hızlı bir şekilde dolaşmaya devam edeceğim. Sizlerin misafiri olacağız elimizden geleni yapacağız. Siz kadın kollarına ve kadının Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki örgütlenmesine ve emeğine sahip çıkmaya devam edin. Ben de size destek olmaya devam edeceğim." diye tamamladı.

Nazlıaka yeniden aday

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 4 Ağustos'ta yapılacak 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, kadın kolları genel başkanlığına yeniden aday olduğunu duyurdu.

Nazlıaka, partisinden bazı kadın milletvekilleri ve kadın kolları yöneticileriyle, genel merkez önünde basın toplantısı düzenledi.

CHP'li kadınların, 31 Mart'taki yerel seçimde kazanılan başarıda etkin rol aldıklarını belirten Nazlıaka, hedeflerinin Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşımak olduğunu ifade etti.

Kadın kolları genel başkanlığında 4 yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Nazlıaka, şunları söyledi:

"9 Ağustos 2020'de kurultay delegelerimizin oylarıyla seçildik. İlk iş olarak mevcut durumumuza ilişkin bir analiz yaptık ve gördük ki örgütlenmede eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri gidermek için gece gündüz demeden çalışmaya koyulduk. Ülkemizin 303 ilçesinde parti tarihimizde ilk defa kadın kollarını kurduk. 81 ilde, 973 ilçede de örgütlendik. Son 4 yılda, AKP hariç tüm partilerin toplam üye sayısından fazla kadın üye sayısına ulaştık. Halihazırda 530 bin kadın üyemizle, partimizdeki kadın temsil oranını yüzde 37'ye çıkarmayı başardık. Bu süreçte, 220 bin yeni kadın üyeyi partimize kattık."

Nazlıaka, "ülkenin can yakıcı sorunlarından olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı da mücadele başlattıklarını" belirterek, "Gittiğimiz her ilde, ilçede, belde ve köyde, şiddet mağduru kız kardeşlerimizle buluştuk, onlara 'yalnız değilsin, biz varız' dedik. Bugüne kadar 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına birebir dokunduk." diye konuştu.

"Yürüttüğümüz çalışmaların payı büyük"

Aylin Nazlıaka, CHP Merkez Yönetim Kurulunun yarısının kadınlarda oluştuğunu, ülke tarihinde hiç kadın milletvekili seçilmemiş 20 ilin ikisinde kadın milletvekili çıkardıklarını söyledi.

CHP'li kadın belediye başkanı sayısını ve kadın belediye meclis üyesi sayısını 4'e katladıklarını ifade eden Nazlıaka, "Türkiye'yi kırmızıya boyadıysak, partimizin bu başarısında kadın kolları olarak kararlı, örgütlü ve eş güdümlü olarak yürüttüğümüz çalışmaların payı büyük." dedi.

Görevde bulundukları her günün, her dakikanın hakkını vermeye çalıştıklarını dile getiren Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Şimdi sırada CHP'yi iktidara taşımak var. Eşitlik için, demokrasi için, laiklik için, kadının insan hakları mücadelesini büyütmek için, birlikte, el ele, kol kola, yürek yüreğe mücadeleyi ileriye taşımak için, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partimizi iktidar yapmak için yeniden kadın kolları genel başkanlığına adayım. Görünmeyen emeğin iktidarı için adayım. Kadınların kazanılmış haklarını savunmak, gasbedilen haklarımızı söke söke geri almak için adayım. Adayım çünkü, kadın mücadelesi bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinin en büyük gücüdür. Kadın mücadelesi, adalet, demokrasi, eşitlik mücadelesinin lokomotifidir." (ANKA-AA)