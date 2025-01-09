Özgür Özel: Türkiye'yi iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kartı göstermeye devam ediyorum!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin’de yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan süreci ve hükümetin tutumunu eleştirdi. Depremin ardından Mersin’in 450 bin depremzedeye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özel, "Vahap Başkan ve üç belediyemiz bu süreçte elini taşın altına koydu ancak iktidar, Mersin’e tek bir kuruş bile göndermedi" dedi.

Özel, hükümetin hizmetlerin aksaması için çeşitli engellemeler çıkardığını belirterek, "Yurt dışından destek bulundu, ancak hükümet imza atmayarak bu paraların gelmesini dahi engelledi" ifadelerini kullandı.

"Yüksek fiyatların sorumlularını boykot edin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "yüksek fiyatların sorumlularını boykot edin" çağrısını hatırlatan CHP lideri, bu çağrıyı sahiplendiğini belirterek, "Enflasyon yüzde 80, ancak TÜİK verileriyle yüzde 40 olarak gösteriliyor. Asgari ücretliye yüzde 30, emekliye yüzde 15 zam reva görülüyor. Çiftçi, esnaf, emekli büyük bir çıkmazda. O yüzden protesto haktır" dedi.

Yerel seçimlerde vatandaşların iktidara sarı kart gösterdiğini ancak Erdoğan’ın bunu anlamadığını söyleyen Özel, "Şimdi kırmızı kart gösterme zamanı! Mersin’den başlıyoruz ve Türkiye genelinde emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" diyerek seçim mesajı verdi.

Özel'den iktidara kırmızı kart

Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin 4 bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?'

Tantuni hesabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, "Tayyip Bey, altın hesabı yapınca kızıyor. O zaman Mersin'in tantunisinden bu hesabı yapalım" dedi. Geçen yıl 110 TL olan tantuni fiyatının bu yıl 240 TL'ye çıktığını belirterek, asgari ücretle geçen yıl 155 tantuni alınırken, bu yıl sadece 93 tantuni alınabildiğini vurguladı.

Özel, ayrıca Suriye'deki durumla ilgili de konuşarak, "Suriye hızla refaha ve düzene kavuşmalı, Suriyeliler memleketlerine dönmeli" şeklinde açıklamada bulundu. CHP olarak bu dönüş sürecine destek vermeye hazır olduklarını belirten Özel, "Türkiye bu sorundan kurtulmalıdır" dedi.

Seçime kadar Erdoğan'a kırmızı kart göstereceklerini ifade eden Özel, Türkiye ittifakının halkın ittifakını kuracağını ve tüm demokratlara selam gönderdiğini belirtti.