Özgür Özel'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Yanlarında durmayan herkes hedefte

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirildi. Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Ziyaretin ardından CHP lideri Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu, birlikte kameraların karşısına çıktı. "Türkiye’de hukuk devletinin çökertilmesi, yargı bağımsızlığının ayaklar altına alınması ve yargıda görev alan kişilerin iktidarın siyasi amaçlarına uygun hareket eden birer aparata dönüşmelerinin sonuçlarını yaşıyoruz" diyen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere her gün Türkiye’de hukuk devletinin çökertilmesi, yargı bağımsızlığının ayaklar altına alınması ve yargıda görev alan kişilerin iktidarın siyasi amaçlarına uygun hareket eden birer aparata dönüşmelerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Her gün ‘bu da oldu’ dediğimiz bir süreçle Türkiye tanışıyor. Bir siyasi partinin genel başkanı tutuklandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ankara’da hakkında bir soruşturma açılıp, restorandan polisler tarafından gözaltına alınması, İstanbul’a götürülüp, dünya kadar mobinge varacak bir sürecin sonunda da tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin kabul edilebilecek bir yanı yoktur.

"AK Parti'nin yanında durmayan herkes hedefte"

Süreç geriye dönük tweetler işin içine katılarak, Kayseri’de yaşanmış bir olay oradan dava dosyasına apar topar eklenerek tutuklanma ile sonuçlandı. Tüm bu süreçlerin sonunda Zafer Partisi bastırılmaya çalışılıyor. Hiçbir şeyi boşuna yapmadıklarını biliyoruz. Hedef tek başına Zafer Partisi de değil. AK Parti’nin yanında olmayan, değirmenine su taşımayan, onlar için kürek çekmeyen herkes hedeftedir. Biz bütün Türkiye’ye şunu ifade etmek durumundayız; AK Parti dedi diye kimse terörist olmaz. AK Parti dedi diye kimse hırsız değildir. Bunları AK Parti diyor. Bunlar AK Partili değilsin diye sizlere yakıştırılan, atılan iftiralardır. Buradan AK Parti ve MHP’ye oy veren çok değerli seçmenlere seslenmek isterim; mesele mertçe mücadele etmek yerine, mesele rakibinle gerçekten siyasi mücadele vermek yerine arkadan çelme çakmaktır.

Ayıptır, yazıktır, günahtır! Kim bir mücadeleyi hakem hilesiyle kazanınca buna sevinebilir? Biz bu rakibine karşı hile yapan zihniyetle savaşıyoruz. 31 Mart’ta bir seçim kaybettiler gözleri döndü.

Bir an önce ümit ediyoruz ki akıl ve vicdan hakim gelecektir."