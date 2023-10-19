Pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar artacak

Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklıkların yükseleceği bildirildi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. yarından itibaren lodosla birlikte İstanbul'da 4 gün "pastırma yazı" yaşanacak" bilgisini verdi.

Tahminlere göre, İstanbul'da hava yeni̇den açacak, sıcaklık 21 dereceyi görecek. Sonraki̇ günler ise yaz havasında geçecek.

Marmara genelinde ise perşembe günü güneş kendisini gösterecek, rüzgar durulacak. Edirne genelinde de cuma gününden itibaren lodosla sıcak hava geliyor.

Pastırma sıcakları nedir?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir ifadedir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.