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Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin azaltılması için süren çabalar ele alındı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ele alındı.

Bakan Fidan, Gazze’deki soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti

Ayrıca, Gazze’deki durum değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze’deki soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti. Her iki Bakan da Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğine vurgu yaptı.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı. Ticaret ve yatırım konuları dahil olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik irade beyan edildi.

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