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Patent ve marka vekilliği sınavı tek aşamada yapılacak

Patent ve marka vekilliği için yapılan sınav iki aşamadan tek aşamaya indirildi.

Haber Merkezi
AA
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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan, "Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Patent ve marka vekilliği için daha önce genel yeterlik ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamada yapılan sınav, yapılan değişiklikle tek aşamaya indirildi.

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